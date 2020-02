Programme d'adaptation de domicile pour personnes en situation de handicap - Un programme bonifié et mieux adapté aux besoins montréalais

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - En collaboration avec la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Ville de Montréal présente son nouveau programme d'adaptation de domicile (PAD), qui permettra de mieux répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de handicap, notamment les locataires.

Ce programme montréalais permet de financer des travaux d'adaptation de logements pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap, notamment par un accès facilité au logement et une meilleure circulation dans le domicile.

Le montant maximal de subvention pouvant être alloué sera désormais de 35 000 $ par logement et offrira des conditions de réalisation flexibles. Cela permettra d'offrir plus de latitude dans le choix des travaux à réaliser et encouragera les propriétaires à adapter le logement de leurs locataires.

C'est grâce à son statut de métropole reconnu par le gouvernement du Québec que le PAD Montréal a pu être ainsi bonifié et adapté aux particularités montréalaises.

Montréal se caractérise notamment par sa densité élevée et son taux plus important de locataires, comparativement à plusieurs villes du Québec. Dans ce contexte, le PAD Montréal vient bonifier les engagements en matière d'habitation et d'inclusion sociale et s'inscrit dans la politique municipale d'accessibilité universelle.

« Dans un contexte de pénurie de logements, il est important pour notre administration d'agir sur tous les fronts afin de favoriser l'accès à des logements de qualité pour toutes et tous, particulièrement pour les populations vulnérables. Ce programme adapté à la réalité montréalaise est un plus dans notre boîte à outils favorisant l'inclusion sociale », a déclaré le responsable de l'habitation au comité exécutif, Robert Beaudry.

« Je me réjouis que les personnes en situation de handicap soient au cœur de ce projet et que les organismes en accessibilité universelle aient été parties prenantes du processus de révision du programme », a ajouté la responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance ainsi que de la jeunesse, Nathalie Goulet.

Les bonifications du PAD Montréal

● Le montant maximal de subvention est bonifié jusqu'à 35 000$ (45 000$ pour certaines ressources de type familial ou résidences pour personnes âgées de 9 personnes ou moins);

● Le PAD Montréal laisse à la personne en situation de handicap plus de latitude dans le choix des travaux d'adaptation, notamment le choix des pièces à adapter si les besoins le justifient;

● Le programme s'adresse à toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur statut d'immigration.

Pour obtenir de l'information sur les différents programmes et actions de la Ville en lien avec l'habitation : www.ville.montreal.qc.ca/habitation .

