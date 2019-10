Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) - Attribution d'une aide financière de plus de 265 000 $ pour améliorer l'accessibilité des établissements touristiques du Québec

QUÉBEC, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser l'accessibilité des lieux et des établissements touristiques aux personnes ayant une incapacité, le gouvernement du Québec et l'organisme Kéroul sont heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 265 870 $ pour soutenir la réalisation de neuf projets et la bonification financière de deux autres, et ce, dans huit régions du Québec.

C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le président-directeur général et fondateur de Kéroul, M. André Leclerc.

Rappelons qu'en janvier dernier, la ministre du Tourisme a autorisé une augmentation du montant maximal de la subvention par projet. Auparavant établi à 20 000 $, il peut dorénavant atteindre 50 000 $. Le programme mettra à la disposition de l'industrie touristique 5 millions de dollars d'ici 2022.

Citations :

« Votre gouvernement multiplie les efforts en vue de faire du Québec une destination reconnue pour son accessibilité, mais aussi afin que chacun puisse participer pleinement à la vie en société et apprécier au maximum ses expériences touristiques. Je salue le travail des promoteurs qui bonifient l'offre touristique accessible au Québec en faveur d'une clientèle en croissance et nécessitant des besoins particuliers. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Grâce à l'aide financière annoncée, c'est maintenant 27 établissements touristiques qui pourront améliorer leurs installations pour la clientèle ayant une incapacité. J'en profite pour inviter la population à découvrir ces endroits en explorant un Québec de plus en plus accessible! »

André Leclerc, président-directeur général et fondateur de Kéroul

Faits saillants :

Les neuf projets retenus dans le cadre du PAET sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Organisme Région touristique Aide accordée Auberge Madeli Îles-de-la-Madeleine 14 022 $ Office de tourisme de la MRC des Appalaches Chaudière-Appalaches 50 000 $ Corporation du musée de la nation Huronne-Wendat Québec 11 624 $ Corporation Philippe-Aubert-De Gaspé - Musée de la mémoire vivante Chaudière-Appalaches 18 680 $ Domaine Kaaloo Laurentides 35 528 $ Concept éco-plein air Le Baluchon Mauricie 50 000 $ Hôtel Castel Cantons-de-l'Est 50 000 $ Cidrerie verger Bilodeau Québec 3 044 $ Auberge l'Ambassadeur Gaspésie 12 510 $ Total

245 408 $

Par ailleurs, deux organisations se sont prévalues de leur droit de révision à la suite de l'augmentation de la subvention. Il s'agit du Club de golf de Victoriaville, dans le Centre-du-Québec, et des Amis des jardins de Métis, en Gaspésie, pour un montant totalisant 20 462 $. L'aide totale accordée s'élève donc à 265 870 $.

Le ministère du Tourisme a confié la gestion du PAET à Kéroul, partenaire privilégié en matière d'accessibilité depuis 1987. Ce programme a pour objectif de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures, et ce, afin de les rendre accessibles ou de bonifier leur offre déjà accessible.

Plus précisément, les objectifs poursuivis par le programme sont les suivants :

favoriser l'accessibilité des établissements touristiques du Québec aux personnes ayant une incapacité;



respecter les normes de conception sans obstacles du Code de construction du Québec en vigueur au moment de leur réalisation;



encourager le tourisme responsable dans une perspective de développement durable, conformément à la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020.

Kéroul accompagne chacun des promoteurs afin de relever les éléments à corriger pour atteindre la cote accessible.

Fondé en 1979, Kéroul est un organisme à but non lucratif dont la vocation est de favoriser le développement de l'accessibilité des établissements, des activités et des services touristiques et culturels au Québec.

Pour en savoir plus, consultez la page Web du PAET. Vous pouvez aussi visiter le site du ministère du Tourisme pour connaître les autres programmes d'aide financière destinés aux entreprises touristiques.

