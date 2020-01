Programme d'accessibilité des établissements touristiques - Attribution d'une aide financière de plus de 435 000 $ pour améliorer l'accessibilité des établissements touristiques du Québec

QUÉBEC, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser l'accessibilité des lieux et des établissements touristiques aux personnes ayant une incapacité, le gouvernement du Québec et l'organisme Kéroul sont heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de plus de 435 000 $ pour soutenir la réalisation de douze nouveaux projets et bonifier le financement accordé pour la mise en œuvre de deux autres projets, et ce, dans huit régions du Québec.

C'est ce qu'ont annoncé la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le directeur général de Kéroul, M. Michel Barbier.

L'aide disponible d'ici 2022 ou jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire pour améliorer l'accessibilité des établissements touristiques du Québec est de 5 millions de dollars. Depuis le lancement du Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) en novembre 2017, le gouvernement du Québec et l'organisme Kéroul ont confirmé des aides financières totalisant plus de 1 million de dollars.

Citations :

« Votre gouvernement a l'ambition de rendre notre magnifique territoire toujours plus accueillant et accessible à tous. La transformation des infrastructures touristiques contribue activement aux efforts déployés en ce sens en collaboration avec Kéroul. Je suis très fière de voir que davantage de promoteurs adhèrent à ce programme afin d'améliorer l'accessibilité d'attraits touristiques uniques qui font du Québec une destination de calibre mondial. Je salue d'ailleurs l'engagement des entrepreneurs de notre industrie envers cette clientèle importante, qui, comme tous nos visiteurs, souhaite pouvoir découvrir ce que nos belles régions ont de meilleur à offrir, grâce à des installations pleinement adaptées à ses besoins. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Deux ans après avoir reçu le mandat du ministère du Tourisme, ce sont 36 projets d'accessibilité qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation dans 14 régions touristiques. Nous sommes enchantés de collaborer avec des entreprises ayant l'accessibilité à cœur. Nous invitons celles qui n'ont pas encore fait appel au PAET à déposer une demande dès maintenant. Ce programme est un excellent levier pour que le Québec devienne une destination pour tous! »

Michel Barbier, directeur général de Kéroul

Faits saillants :

Les quatorze projets soutenus dans le cadre du PAET sont détaillés ci-dessous :

Organisme Région touristique Aide accordée Cité des arts du cirque, la TOHU Montréal 49 192 $ Ferme Le beau Markon Québec 8 807 $ Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent - Zoo Ecomuseum Montréal 23 038 $ Cidrerie Michel Jodoin Montérégie 17 588 $ WOW Freli alpagas* Cantons-de-l'Est 30 000 $ La terre des bisons Lanaudière 35 287 $ Verger Champêtre gîte & compagnie Cantons-de-l'Est 23 760 $ Verger le gros Pierre Cantons-de-l'Est 7 600 $ Hôtel Continental* Abitibi-Témiscamingue 29 079 $ Gîte chez Jacques et Chantale, couette et café - Ferme Duchant Montérégie 37 390 $ Motel Bienvenue Bas-Saint-Laurent 50 000 $ Manoir du lac William Centre-du-Québec 50 000 $ Domaine du lac Cristal Centre-du-Québec 39 268 $ Camp « O » carrefour Québec 34 007 $ TOTAL DES PROJETS ANNONCÉS

435 016 $

*Ces organisations ont reçu une aide supplémentaire à la suite de la bonification du montant de subvention maximal en février 2018.

Le ministère du Tourisme a confié la gestion du PAET à Kéroul, partenaire privilégié en matière d'accessibilité touristique depuis 1987. Ce programme a pour objectif de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures, afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre déjà accessible.

Plus précisément, les objectifs poursuivis par le programme sont les suivants :

favoriser l'accessibilité des établissements touristiques du Québec aux personnes ayant une incapacité;



respecter les normes de conception sans obstacle du Code de construction du Québec en vigueur au moment de la réalisation du projet;



encourager le tourisme responsable dans une perspective de développement durable, conformément à la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020.

Kéroul relève les éléments à corriger pour atteindre la cote accessible et accompagne le promoteur tout au long de son projet.

Fondé en 1979, Kéroul est un organisme à but non lucratif dont la vocation est de favoriser le développement de l'accessibilité des établissements, des activités et des services touristiques et culturels au Québec.

Pour en savoir plus, consultez la page Web du PAET. Vous pouvez aussi visiter Québec.ca pour connaître les autres programmes d'aide financière destinés aux entreprises touristiques.

