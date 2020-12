Programme d'accessibilité des établissements touristiques - Attribution d'aides financières totalisant près d'un million de dollars pour améliorer l'accessibilité des établissements touristiques du Québec

QUÉBEC, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de favoriser l'accessibilité des lieux et des établissements touristiques aux personnes ayant une incapacité, le gouvernement du Québec et l'organisme Kéroul sont heureux d'annoncer le versement d'aides financières totalisant 935 966 $ en vue de soutenir la réalisation de 22 nouveaux projets et de bonifier le financement accordé pour la mise en œuvre de 2 autres projets, et ce, dans 13 régions du Québec.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le directeur général de Kéroul, M. Michel Barbier, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis le lancement du Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) en novembre 2017, le gouvernement du Québec et Kéroul ont confirmé l'attribution d'aides financières totalisant près de 2 millions de dollars à un total de 61 projets. Le programme se poursuivra jusqu'en 2022 ou jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire initiale de 5 millions de dollars visant à améliorer l'accessibilité des établissements touristiques du Québec.

Citations :

« Le Québec se distingue pour son accueil, et les projets annoncés aujourd'hui le prouvent une nouvelle fois. Je salue la proactivité des entrepreneurs qui, même en cette période de défis, choisissent d'améliorer leurs installations pour permettre à toutes et à tous de profiter pleinement de notre offre touristique. J'invite les propriétaires d'établissements et d'attraits touristiques à profiter de ce programme de votre gouvernement, et à contribuer ainsi à faire de notre destination un endroit toujours plus accessible, sécuritaire et invitant. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« C'est un réel plaisir de voir les projets de mise en accessibilité se multiplier au Québec! Grâce au PAET, les visiteurs en situation de handicap ont de plus en plus d'options sans obstacles pour sillonner notre province. Ces transformations arrivent à point pour assurer une relance touristique plus inclusive. »

Michel Barbier, directeur général de Kéroul

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme a confié la gestion du PAET à Kéroul, partenaire privilégié en matière d'accessibilité touristique depuis 1987. Ce programme a pour objectif de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre déjà accessible.

Plus précisément, les objectifs poursuivis par le programme sont les suivants :

favoriser l'accessibilité des établissements touristiques du Québec aux personnes ayant une incapacité;



respecter les normes de conception sans obstacles du Code de construction du Québec en vigueur au moment de la réalisation du projet;



encourager le tourisme responsable dans une perspective de développement durable, conformément à la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020.

Kéroul relève les éléments à corriger pour atteindre la cote accessible et accompagne le promoteur tout au long de son projet.

Fondé en 1979, Kéroul est un organisme à but non lucratif dont la vocation est de favoriser le développement de l'accessibilité des établissements, des activités et des services touristiques et culturels au Québec.

En février dernier était lancée la campagne vidéo Votre entreprise touristique est-elle suffisamment accessible? afin d'illustrer comment l'accessibilité transforme complètement l'expérience de toutes les clientèles.

Pour en savoir plus, consultez la page Web du PAET. Vous pouvez aussi visiter Québec.ca pour connaître les autres programmes d'aide financière destinés aux entreprises touristiques.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube



SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Nathalie Roy, Coordonnatrice du PAET, Kéroul, Tél. : 514 252-3104, [email protected], www.keroul.qc.ca

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca