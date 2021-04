Programme d'accessibilité des établissements touristiques - Attribution d'aides financières de plus de 300 000 $ pour améliorer l'accessibilité des établissements touristiques du Québec

QUÉBEC, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - Afin de favoriser l'accessibilité des lieux et des établissements touristiques aux personnes ayant une incapacité, le gouvernement du Québec et l'organisme Kéroul annoncent le versement de contributions financières totalisant 337 540 $. Celles-ci permettront de soutenir la réalisation de huit nouveaux projets représentant des investissements totaux de plus de 1,5 million de dollars dans cinq régions du Québec.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la présidente du conseil d'administration de Kéroul, Mme Isabelle Ducharme, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis le lancement du Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) en novembre 2017, le gouvernement du Québec et Kéroul ont confirmé l'attribution d'aides financières totalisant plus de 2 millions de dollars à un total de 69 projets. Le programme se poursuivra jusqu'en 2022 ou jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire initiale de 5 millions de dollars.

Citations :

« Avec ce programme, le gouvernement du Québec démontre toute l'importance qu'il accorde à l'accessibilité aux expériences touristiques inoubliables que propose le Québec. Notre volonté de diversifier l'offre touristique pour les personnes en situation de handicap a d'ailleurs été réitérée dans le tout nouveau Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, lancé en février. Les huit nouveaux projets annoncés aujourd'hui me confirment qu'il s'agit aussi d'une priorité pour notre industrie, qui a à cœur que tous puissent profiter de notre exceptionnelle offre touristique. C'est en poursuivant sur cette voie que le Québec se démarquera plus fortement comme destination de choix pour tous les visiteurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Kéroul est particulièrement heureux de constater que le programme d'accessibilité des établissements touristiques suscite de réelles actions. Nous saluons la capacité d'adaptation des entrepreneurs qui profitent de la pandémie pour repenser leur expérience client. La variété et la qualité de l'accessibilité de l'offre touristique ne font qu'améliorer l'expérience de tous! »

Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul

Faits saillants :

Les huit nouveaux projets soutenus dans le cadre du PAET sont les suivants :

Établissement Région touristique Montant Camping Les Forges Mauricie 50 000 $ Le P'tit Bonheur de Saint-Camille Cantons-de-l'Est 24 246 $ Auberge Québec Issime Saguenay-Lac-Saint-Jean 50 000 $ Aéroport de Québec Québec 45 357 $ Salle de spectacles Québec Issime Saguenay-Lac-Saint-Jean 50 000 $ Touverre - projet Économusée de taille de pierre fine Saguenay-Lac-Saint-Jean 50 000 $ Ferme Bourdages Traditions Gaspésie 50 000 $ Bleu Lavande Cantons-de-l'Est 17 937 $ Total des projets annoncés 337 540 $

Le programme en bref :

Le ministère du Tourisme a confié la gestion du PAET à Kéroul, partenaire privilégié en matière d'accessibilité touristique depuis 1987. Ce programme a pour objectif de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre déjà accessible.

Plus précisément, les objectifs poursuivis par le programme sont les suivants :

favoriser l'accessibilité des établissements touristiques du Québec aux personnes ayant une incapacité;



respecter les normes de conception sans obstacles du Code de construction du Québec en vigueur au moment de la réalisation du projet;



encourager le tourisme responsable dans une perspective de développement durable.

Kéroul relève les éléments à corriger pour atteindre la cote accessible et accompagne le promoteur tout au long de son projet.

Organisme à but non lucratif fondé en 1979, Kéroul a comme vocation de favoriser le développement de l'accessibilité des établissements, des activités et des services touristiques et culturels au Québec.

