Programme d'accessibilité des établissements touristiques 2022-2024 - Appui de 5 M$ pour soutenir la réalisation de projets d'accessibilité aux établissements touristiques

QUÉBEC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer l'attribution d'une enveloppe de 5 millions de dollars à l'organisme Kéroul pour le renouvellement du Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET).

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, Mme Isabelle Lecours, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx.

Ce programme permettra à Kéroul d'accompagner et d'appuyer financièrement les entreprises touristiques afin qu'elles rendent accessibles leurs services et établissements ou qu'elles améliorent leur offre actuelle, en plus de susciter des pratiques novatrices en matière d'accessibilité.

Citations :

« La reconduction du Programme d'accessibilité des établissements touristiques démontre toute notre volonté de faire du Québec une destination inclusive, qui valorise un tourisme responsable et durable. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui appuie les efforts de nos promoteurs touristiques pour accueillir les clientèles ayant des capacités physiques restreintes. Je souhaite souligner le travail exceptionnel de Kéroul, notre précieux partenaire, qui a géré l'édition précédente du Programme avec efficacité. J'invite toutes les entreprises touristiques à soumettre leurs projets. Le Québec propose une offre touristique à couper le souffle, et tous les voyageurs doivent pouvoir en profiter pleinement! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureuse de ce soutien financier de notre gouvernement. Il permettra à notre industrie touristique d'être accessible à plus de visiteurs, ce qui sera bénéfique non seulement pour les entreprises touristiques, mais aussi pour celles évoluant de près ou de loin dans ce domaine. J'invite les entrepreneurs de Chaudière-Appalaches et du Québec à profiter de ce programme afin de faire de notre destination un endroit toujours plus invitant et sécuritaire pour les visiteurs. Félicitations à l'équipe de Kéroul pour son excellent travail! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique

« Nous tenons à remercier la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, pour cette marque de confiance par l'entremise du renouvellement du Programme d'accessibilité des établissements touristiques. Le succès de l'édition 2017-2022 montre bel et bien l'intérêt des professionnels du tourisme à développer un Québec plus accessible, plus inclusif et plus durable. Nous devons poursuivre nos efforts en ce sens. Cette nouvelle enveloppe contribuera au développement de nombreux projets qui permettront d'offrir une expérience touristique adaptée à tous les types de clientèles afin que le Québec devienne une destination pour tous. »

Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme a confié la gestion du PAET à Kéroul, partenaire privilégié en matière d'accessibilité touristique depuis 1987. Ce programme a pour objectif de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre actuelle.

Le renouvellement du PAET permettra de poursuivre la réalisation d'initiatives de nature accessible, mais également de mettre en place des mesures bonifiées afin de favoriser la mise en œuvre de solutions ou de projets novateurs.

Le programme entrera en vigueur prochainement. Les détails entourant le dépôt des demandes seront communiqués sur les sites de Kéroul et de Québec.ca.

Les visées du PAET s'inscrivent en cohérence avec certains grands principes du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain, dont :

reconquérir les marchés intérieurs et extérieurs, notamment en adaptant l'offre aux besoins des voyageurs;



assurer la santé et la sécurité des voyageurs en plaçant entre autres leur bien-être au cœur de l'expérience.

Ce programme répond également à l'un des axes d'interventions du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, qui est de promouvoir un tourisme bénéfique pour les individus et respectueux des collectivités. Il vise entre autres à diversifier l'offre touristique pour les personnes à mobilité réduite en soutenant le développement de solutions novatrices en matière d'expérience touristique.

Kéroul relève les éléments à corriger pour permettre aux établissements d'atteindre la cote accessible et accompagne le promoteur tout au long de son projet.

M inistère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, [email protected]; Karine Soares, Attachée politique et responsable des communications, Bureau de circonscription de la députée de Lotbinière-Frontenac, Tél. : 418-332-3444; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Nathalie Roy, Coordonnatrice du PAET, Kéroul, Tél. : 514 252-3104, [email protected], www.keroul.qc.ca