/R E P R I S E -- Avis aux médias - Prise d'images en lien avec la réfection des infrastructures et l'aménagement de voies réservées sur l'autoroute 10 entre Brossard et Carignan/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
30 juin, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une prise d'images concernant les travaux de sécurisation de l'autoroute 10.
Pour l'occasion, il sera accompagné de M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de Chambly.
Cet événement aura lieu :
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DATE :
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Le 30 juin 2026
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HEURE :
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9 h
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LIEU :
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Brossard
Accréditation obligatoire
Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de l'événement sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.
SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable
Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]
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