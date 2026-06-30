/R E P R I S E -- Avis aux médias - Prise d'images en lien avec la réfection des infrastructures et l'aménagement de voies réservées sur l'autoroute 10 entre Brossard et Carignan/

QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une prise d'images concernant les travaux de sécurisation de l'autoroute 10.

Pour l'occasion, il sera accompagné de M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de Chambly.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 30 juin 2026 HEURE : 9 h LIEU : Brossard

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de l'événement sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]