Le gouvernement va de l'avant avec la réfection majeure de l'autoroute 10 et l'aménagement de voies réservées entre Brossard et Carignan

BROSSARD, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Dans le but de moderniser les infrastructures de transport et d'en assurer le maintien, l'appel d'offres visant la réfection des infrastructures et l'aménagement de voies réservées sur l'autoroute 10 (des Cantons-de-l'Est), entre l'autoroute 30 à Brossard et l'autoroute 35 à Carignan, sera lancé au cours de l'été. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et le député de Chambly, M. Jean-François Roberge, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce projet d'envergure comporte un important volet en maintien des actifs, notamment avec l'asphaltage de l'autoroute 10, ainsi que plusieurs interventions pour améliorer la sécurité routière. Le projet prévoit également l'aménagement d'une voie réservée dans chaque direction afin de favoriser l'utilisation du covoiturage et du transport collectif et d'améliorer l'accès à la station terminale du Réseau express métropolitain (REM) à Brossard.

Citations

« Notre priorité est d'investir là où les besoins sont les plus importants et où les bénéfices pour les citoyens sont les plus significatifs. Le projet de maintien de l'autoroute 10 permettra non seulement d'assurer la pérennité de cette infrastructure essentielle, mais aussi d'améliorer la sécurité, la fluidité des déplacements et l'efficacité du transport collectif dans la région de la Montérégie. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très heureux d'annoncer que plusieurs interventions importantes sont à venir sur l'autoroute 10, un lien névralgique pour nous. Les travaux se concentreront entre les autoroutes 30 et 35, deux liens importants de la Rive-Sud. Ce chantier d'envergure améliorera grandement les déplacements dans ce secteur, y compris ceux vers le REM. De plus, le regroupement des interventions permettra de diminuer les répercussions sur la circulation, ce qui est toujours bienvenu. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de Chambly

Faits saillants

Le projet prévoit notamment :

la mise aux normes des systèmes de drainage (35 ponceaux à remplacer) et d'éclairage (700 lampadaires à équiper de luminaires à DEL), du réseau de vidéosurveillance et de stations de détection des véhicules;



l'asphaltage de la chaussée dans les deux directions sur 13 km entre le boulevard Milan à Brossard et l'autoroute 35 à Carignan, ainsi que d'autres sections de chaussée sur les autoroutes 10 et 35;



l'ajout d'une voie réservée de 10 km sur l'autoroute 10 dans chacune des directions, entre les autoroutes 30 et 35, pour les autobus, les taxis et les véhicules de covoiturage (2 personnes et plus);



le raccordement des voies réservées à la station terminale du REM à Brossard, accessible par une bretelle exclusive mise en service en 2023;



le réaménagement de 11 bretelles dans les échangeurs des autoroutes 10 et 30 et 10 et 35;



la correction d'une courbe;



l'aménagement de haies brise-vent (contre la poudrerie) et de haies antiéblouissement (pour éviter que les usagers de l'autoroute 10 soient éblouis ou distraits par les véhicules hors route qui longent l'autoroute) sur près de 15 km;



la relocalisation d'un cours d'eau et la restauration écologique (ajout de plantations) à proximité de 11 cours d'eau.

Plus de 280 autobus par jour de semaine (total pour les deux directions) desservant le bassin de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu devraient emprunter la voie réservée de l'autoroute 10 pour se rendre à la station REM de Brossard. Une dizaine d'autobus interurbains en provenance des Cantons-de-l'Est emprunte aussi l'autoroute 10 chaque jour.

La mise en service complète de l'infrastructure est prévue à la fin de 2030.

Environ 62 % des travaux visent la réhabilitation et la modernisation d'infrastructures vieillissantes, tandis que 38 % concernent des éléments de bonification.

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected] ; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]