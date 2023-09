Programme ClimatSol-Plus - Québec accorde plus de 1,2 M$ à la Ville de Trois-Rivières pour la réhabilitation d'un vaste terrain de son centre-ville

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 1 213 116 $ à la Ville de Trois-Rivières, dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - Volet 2, pour la réhabilitation du lot no 5 212 237 situé sur l'avenue des Draveurs. Il s'agit d'un ancien terrain industriel situé sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, à proximité du musée Boréalis. Ce terrain, d'une superficie de près de 14 750 m2, avait été réhabilité pour un usage commercial en 2007, mais son utilisation à des fins résidentielles nécessite de nouveaux travaux de réhabilitation.

C'est le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, qui a fait l'annonce de cette subvention au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Son volet 2 vise, en particulier, à faciliter la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique, comme c'est le cas de ce terrain de Trois-Rivières, où l'on devrait voir s'ériger une tour de condominiums, un projet portant le nom de « La Tour des Draveurs ».

Citations :

« Le programme ClimatSol-Plus s'inscrit dans la démarche québécoise de développement durable et de lutte contre les changements climatiques. D'une part, en réutilisant des terrains en ville grâce à ce programme, nous pouvons poser des gestes concrets afin de créer des conditions favorables à la densification du tissu urbain. En outre, nous contribuons à réduire les déplacements, ce qui favorise la réduction des gaz à effet de serre. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Sans une telle remise à neuf, ce vaste terrain de l'avenue des Draveurs ne pouvait trouver preneur. Maintenant, les Trifluviennes et les Trifluviens peuvent espérer y voir surgir un projet immobilier d'envergure qui saura les rendre fiers. Félicitations aux élus de la Ville de Trois-Rivières pour leur initiative en faveur d'un centre-ville propre et dynamique! »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières

« L'annonce effectuée ce matin, pour Trois-Rivières, est une excellente nouvelle. Non seulement va-t-elle permettre la réhabilitation du terrain concerné, mais elle va également rendre le quartier encore plus attrayant. Ce projet s'inscrit bien dans notre volonté de création de nouvelles opportunités de logements, dans un lieu magnifique, auquel des investisseurs croient depuis le début. C'est donc avec fierté que je salue les partenaires qui nous appuient dans cette réalisation. »

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Faits saillants :

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants : Réhabiliter des terrains contaminés ayant un fort potentiel de développement économique; Créer des conditions favorables à la densification de la population dans les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

La subvention accordée à la Ville de Trois-Rivières correspond à 69 % des coûts admissibles des travaux de réhabilitation du terrain visé de l'avenue des Draveurs .

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le programme ClimatSol-Plus, veuillez consulter le site Web du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs à l'adresse suivante : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/.

Twitter Facebook

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Sources : Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la régiondes Laurentides, Tél. : 418 803-2351; Rébecca Pépin, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 367 990-3479; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 418 521-3991