Programme AccèsLogis Québec de la SHQ - Plus de 25 M$ investis dans la construction de 101 nouveaux logements abordables dans Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la métropole et ministre responsable de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, sont fières d'avoir annoncé au Comité Montréal-Nord la construction de 101 nouveaux logements abordables dans Montréal-Nord. Ce chantier, une initiative de l'organisme Logisplus soutenue financièrement par la Société d'habitation du Québec (SHQ), représente un investissement totalisant plus de 25 M$.

À l'automne 2020, la ministre Rouleau a créé un comité d'élus représentant les différents paliers gouvernementaux, mobilisés autour des besoins de Montréal-Nord et des solutions durables à mettre en place pour améliorer ce milieu de vie de l'est de Montréal. Membres du comité, la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Mme Valérie Plante, ainsi que la mairesse d'arrondissement de Montréal-Nord, Mme Christine Black, ont joint leur voix à celle du président du conseil d'administration de Logisplus, M. Guillaume André, pour souligner l'avancement des travaux et rappeler les détails de cet investissement important.

Ainsi, la SHQ, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, consent une subvention de plus de 6 M$ pour la construction de cet édifice. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire de plus de 9,9 M$ contracté par l'organisme Logisplus.

Pour sa part, la Ville de Montréal accorde plus de 9 M$ à ce projet, dont 1,8 M$ sont remboursés par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) par l'entremise du Fonds du logement social, auquel contribuent 82 municipalités.

Les travaux de construction du Phoenix de Montréal-Nord vont bon train et l'immeuble sera prêt à accueillir les nouveaux résidents pour le printemps 2022. Situé à l'angle du boulevard Pie-IX et de la rue Larin, il abritera des logements abordables destinés à des familles et à des personnes seules. Il sera également à proximité des services et des réseaux de transport en commun. L'immeuble de 10 étages sera doté d'une salle communautaire et de 23 cases de stationnement souterrain.

« Je suis fière d'annoncer que notre gouvernement injecte plus de 15 M$ dans cette initiative de l'organisme Logisplus. C'est un projet humain et qui permettra à des familles et à des personnes seules de bénéficier d'un logement abordable et sécuritaire. Notre investissement dans ce projet créant 101 logements à Montréal-Nord démontre bien les efforts et les moyens que prend notre gouvernement pour accélérer la construction de logements. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis très heureuse du projet annoncé aujourd'hui, puisqu'il profitera à plusieurs familles et personnes seules de Montréal-Nord, là où, on le sait, les besoins, notamment en habitation, sont grands. Mon engagement et celui du gouvernement du Québec pour ce territoire, et plus largement pour l'est de Montréal, se traduisent aussi par des réalisations comme Le Phoenix, qui contribuent à renforcer la résilience du quartier et à améliorer la qualité de vie des citoyens. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les besoins en logements abordables sont très importants partout à Montréal, notamment dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Le projet Le Phoenix est donc une très bonne nouvelle. Depuis notre arrivée au pouvoir, notre administration multiplie les efforts pour faire de Montréal une ville accessible à toutes et à tous, et nous sommes déterminés à en faire toujours plus. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Le Phoenix est un projet signature pour l'entrée de l'arrondissement de Montréal-Nord. Il s'insère dans un secteur qui a été longtemps délaissé, qui est aujourd'hui en plein développement avec le SRB et qui offrira un véritable milieu de vie. De plus, il permettra d'offrir des logements sociaux dans un secteur de l'arrondissement où l'offre de logements sociaux est largement en déficit. C'est une excellente nouvelle pour l'arrondissement et pour les citoyens de Montréal-Nord. »

Christine Black, mairesse d'arrondissement de Montréal-Nord

« Le Phoenix de Montréal-Nord est une réponse à la pénurie de logements sociaux à Montréal-Nord. Au nom du conseil d'administration de Logisplus, je remercie la SHQ, la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord, Romel et le gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet, qui est une nécessité pour la communauté nord-montréalaise. »

Guillaume André, président du conseil d'administration de Logisplus

Les locataires de 81 de ces 101 logements bénéficieront du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 1,4 M$ sur cinq ans est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal. La partie de la Ville est remboursée par la CMM.

Sous l'actuel gouvernement, 2 770 logements ont été livrés sur le territoire de la ville de Montréal, alors que 6 815 unités étaient en voie de réalisation dans les programmes AccèsLogis Québec de la SHQ et AccèsLogis Montréal en date du 30 novembre 2020.

En décembre 2018 était signée la Déclaration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l'Est de Montréal. De nombreux projets sont en cours pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur. L'accroissement de la mobilité, le développement économique et l'amélioration des milieux de vie des citoyens sont au cœur de cet ambitieux chantier.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca .

