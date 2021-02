Programme AccèsLogis Québec de la SHQ - Lancement d'un chantier de 48 logements abordables dans Outremont

MONTRÉAL, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les travaux de construction d'un immeuble de 48 logements abordables dans l'arrondissement d'Outremont ont débuté récemment. Ce chantier, une initiative de la Coopérative de solidarité Le Suroit de Montréal soutenue financièrement par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal, représente un investissement totalisant plus de 20,7 M$.

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a pris part au lancement symbolique du chantier. Elle était accompagnée du responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Robert Beaudry, du maire de l'arrondissement d'Outremont, M. Philipe Tomlinson, et du trésorier du conseil d'administration de la Coopérative de solidarité Le Suroit, M. Christian Corbeil.

La SHQ, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, consent une subvention de près de 3,2 M$ pour la construction de cet édifice. Elle garantit également le prêt hypothécaire de plus de 7,5 M$ contracté par la coopérative.

Pour sa part, la Ville de Montréal accorde plus de 9,8 M$ à ce projet, dont 955 005 $ sont remboursés par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) par l'entremise du Fonds du logement social, auquel contribuent 82 municipalités.

Situé à l'angle des avenues Manseau et Outremont, l'immeuble de la Coopérative de solidarité Le Suroit de Montréal abritera des logements abordables destinés à des familles et à des personnes seules. On comptera, entre autres, douze logements de trois chambres à coucher, cinq de quatre chambres à coucher et un de cinq chambres à coucher.

Citations :

« Je félicite la Coopérative de solidarité Le Suroit de Montréal, dont le travail a permis d'entreprendre ce projet qui permettra à des familles et à des personnes seules de bénéficier d'un logement abordable et sécuritaire. Cet investissement de plus de 3 253 000 $ de notre gouvernement démontre bien les efforts et les moyens que nous prenons pour accélérer la construction de logements. C'est toujours une fierté de contribuer à donner vie à de tels projets! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis heureuse de constater le travail conjoint du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal qui, avec la collaboration de nombreux partenaires, ont décidé d'aller de l'avant avec la construction de la Coopérative de solidarité Le Suroit de Montréal. Notre gouvernement poursuit ses efforts pour répondre aux besoins des citoyens et pour créer des milieux de vie de qualité, accessibles et durables. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous souhaitons que toute la population, peu importe le quartier, puisse se loger convenablement à Montréal, et ce, de manière pérenne. C'est non seulement important pour assurer une mixité sociale dans tous les arrondissements, mais également pour maintenir de jeunes familles en ville. Ce projet de la Coopérative de solidarité Le Suroit de Montréal en est une belle démonstration et s'ajoute à d'autres annonces récentes dans le cadre de notre stratégie de 12 000 logements sociaux et abordables. »

Robert Beaudry, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Je suis fier de la concrétisation de ce beau projet et je tiens à saluer tout le travail de la Coopérative de solidarité Le Suroit. Cet immeuble sera construit aux abords du nouveau campus MIL, un des plus importants développements des dernières années, qui revitalisera tout le centre de l'île de Montréal. Par un développement inclusif, le projet contribuera assurément à la mixité du quartier. »

Philipe Tomlinson, maire de l'arrondissement d'Outremont

« Nous sommes heureux que ce magnifique projet se concrétise. Le chemin parcouru a été long, mais bientôt la Coopérative permettra à des dizaines de familles et à plusieurs individus à faible et moyen revenu de se loger adéquatement. Aujourd'hui, c'est le travail acharné des membres de la Coopérative qui est souligné et c'est aussi une reconnaissance pour les initiatives citoyennes visant la réalisation de projets communautaires. »

Christian Corbeil, trésorier du conseil d'administration de la Coopérative de solidarité Le Suroit de Montréal

Faits saillants :

Les locataires de 38 de ces 48 logements bénéficieront du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 654 000 $ sur cinq ans est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal. La partie de la Ville est remboursée par la CMM.

Ce projet reçoit également une contribution financière de 70 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. Cette somme est financée à parts égales par la SHQ et par la Ville de Montréal.

Sous l'actuel gouvernement, 1 410 logements abordables ont été livrés sur le territoire de la ville de Montréal, et 1 442 unités étaient en voie de réalisation dans les programmes AccèsLogis Québec de la SHQ et AccèsLogis Montréal en date du 31 janvier 2021.

Les projets AccèsLogis Québec sont réalisés grâce à des contributions conjointes de la SHQ et de la Ville de Montréal. De plus, l'Entente-Cadre Réflexe Montréal, signée par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal en décembre 2016, reconnaît le statut particulier de la métropole et prévoit le transfert à la Ville des budgets et de la responsabilité relatifs au développement de l'habitation.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca .

Facebook : SocietehabitationQuebec

Twitter : HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Éric Laporte, Directeur des communications, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 438 863-7180, [email protected]; Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse de Montréal, 438 925-0884, [email protected]; Informations : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 2032, [email protected]

Liens connexes

http://www.habitation.gouv.qc.ca