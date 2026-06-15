Programmation culturelle estivale - Le Théâtre La Roulotte reprend la route : une aventure théâtrale gratuite et festive dans les parcs de la métropole

Au total, 49 représentations gratuites seront offertes dans 36 parcs des 19 arrondissements de Montréal, permettant à un maximum de familles de profiter de ce rendez-vous culturel incontournable, directement dans leur quartier. Fidèle à sa mission, le Théâtre La Roulotte propose un accès démocratique aux arts vivants, en transformant les parcs montréalais en scènes à ciel ouvert.

Une plongée dans l'imaginaire avec Filibus, le mystérieux pirate du ciel

Depuis quelque temps, une série de vols d'objets précieux sème le trouble parmi les plus fortunés de la ville. Le jeune Hercule, apprenti détective, et son oncle se lancent sur la piste d'un suspect aussi fascinant qu'insaisissable : Filibus, mystérieux pirate du ciel. Entre énigmes, poursuites et rebondissements, cette aventure pleine d'audace invite le public à percer le secret de ce personnage légendaire.

Première médiatique

Lieu : Parc La Fontaine (derrière le Pavillon Calixa-Lavallée, à l'ouest des terrains de tennis)

Date : Jeudi 2 juillet 2026

Heure : 19 h

Consultez le calendrier des représentations

« Chaque été, le Théâtre La Roulotte fait battre le cœur culturel de nos parcs et va à la rencontre des Montréalaises et des Montréalais, dans tous les quartiers. Avec Filibus, le mystérieux pirate du ciel, nous invitons les familles à profiter pleinement des belles soirées estivales, à se rassembler, à rire et à s'émerveiller ensemble. Offrir une culture gratuite, accessible et vivante, au plus près des gens, c'est essentiel pour faire de Montréal une métropole où l'on ne s'ennuie jamais et où chacune et chacun peut s'approprier la ville à sa façon », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française, Andréanne Moreau.

À propos de Sarah Berthiaume, coautrice

D'abord formée comme comédienne, Sarah Berthiaume se consacre à l'écriture dramatique et à la scénarisation. Elle est l'autrice, entre autres, des pièces Villes Mortes, Yukonstyle, Nyotaimori et Antioche et signe des traductions et adaptations d'œuvres de répertoire, telles que les Sorcières de Salem de Arthur Miller, le roman La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Moi, Jeanne de Charlie Josephine et Top Girls de Caryl Churchill. Ses pièces ont été jouées dans de nombreux pays et traduites dans une dizaine de langues. Sa pièce Wollstonecraft très librement adaptée du roman Frankenstein de Mary Shelley a remporté le Prix du Gouverneur général 2024 dans la catégorie théâtre.

À propos de Philippe Robert, coauteur

Diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada en interprétation, Philippe Robert est actif à la fois comme comédien, auteur et metteur en scène. Sur scène, on a pu le voir notamment dans La Géante (Théâtre de l'Œil Ouvert), Sherlock Holmes et le chien des Baskerville (Théâtre Advienne que pourra) et Mon père se prend pour Fellini (Théâtre Le Clou). Il a signé le texte et la mise en scène de deux productions du Théâtre La Roulotte, Le rêve de Monsieur Paul et Le Nez. Sa pièce Jules & Joséphine a été présentée plus d'une centaine de fois partout au Québec.

À propos de Marie-Ève Groulx, metteuse en scène

Depuis sa sortie de l'École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx en 2014, Marie-Ève participe à de nombreuses productions en tant que comédienne et metteuse en scène. En 2017, elle cofonde le Collectif Tôle, avec lequel elle explore avec audace différents univers et tente de brouiller les pistes entre les disciplines. Son travail a brillé sur plusieurs scènes dans les dernières années, dont le Théâtre Prospero, Duceppe et l'Usine C. Récemment, Marie-Ève était finaliste aux Prix de la critique dans la catégorie meilleure mise en scène (Mr. Burns, une pièce post-électrique).

Crédits

Distribution : Lora B. Choquette (Conservatoire), Mathis Ducas (Conservatoire), Aimée Lambert-Béland (ENT), Marie Roussy (Conservatoire), Vladmir Victor (ENT)

Assistance à la mise en scène : Maya Larochelle

Scénographie et accessoires : Clara Pinto

Assistance scénographie et accessoires : Tiphaine Bézie

Costumes, maquillages et coiffures : Clémence Archambault

Assistance costumes : Mégan Vallée

Musique et conception sonore : Timon Vandroux

Direction de production : Stéphanie Lacasse/Alexie Pommier

Direction technique de création : Baptiste Gagné

Assistance à la direction technique de création : Evelyne Bracco

Direction et régie de tournée : Annie Préfontaine

Technique : Gaël Champoux, Camille Rybakowski

Soutien à la tournée et accueil du public : Joëlle Gagnon

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À propos du Théâtre La Roulotte

La Roulotte fait partie du paysage culturel montréalais depuis 1953. Année après année, elle attire un public familial des plus fidèles. Le Théâtre La Roulotte est une production de la Ville de Montréal, en partenariat avec l'École nationale de théâtre du Canada, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal et le Centre des auteurs dramatiques (CEAD). Le Théâtre La Roulotte est financé par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

Pour en savoir plus sur le Théâtre la Roulotte.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]