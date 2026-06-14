Avis aux médias - Racisme allégué au poste de quartier 39 de Montréal-Nord : Mise à jour de Christine Black, mairesse de l'arrondissement.

MONTRÉAL, le 14 juin 2026 /CNW/ - Christine Black, mairesse de Montréal-Nord, fera le point concernant les accusations déposées envers des policiers du poste de quartier 39 desservant le territoire. Elle sera accompagnée de Dimitrios Jim Beis, responsable sécurité et prévention au Comité exécutif de la ville de Montréal.

Date : Dimanche 14 juin 2026 Heure : 12 h

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Marie Noël-de-Tilly, 514 242-9249; Source : Relations avec les citoyens et communications, [email protected]