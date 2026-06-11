Programmation culturelle estivale - Concerts Campbell 2026 : une tradition musicale gratuite qui anime tous les quartiers de Montréal

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Depuis plus d'un siècle, les parcs de Montréal s'animent chaque été au rythme des Concerts Campbell, une série de rendez-vous musicaux gratuits en plein air, accessibles à toutes et à tous, rendue possible grâce à la vision du philanthrope Charles S. Campbell.

Pour l'édition 2026, la Ville de Montréal est fière de proposer une programmation de 21 concerts gratuits, présentés du 11 juin au 27 août dans les 19 arrondissements de l'île.

Une programmation à l'image de Montréal

Propulsée par son concert d'ouverture le 11 juin avec Émile Proulx-Cloutier, en coprésentation avec le Théâtre de Verdure, la saison 2026 des Concerts Campbell s'annonce vibrante et rassembleuse.

De la chanson au classique, en passant par les musiques électroniques, les influences métissées et les fanfares, la programmation propose une grande diversité de styles et met en valeur des artistes d'ici aux univers variés.

Présentés majoritairement en semaine, souvent dès 19 h, les concerts sont pensés pour favoriser des moments de rassemblement en famille ou entre amis, dans une ambiance conviviale et accessible.

Une édition sous le signe des rencontres musicales intercontinentales

Cette année, la programmation met particulièrement en lumière le métissage culturel à travers une célébration de sonorités venues d'ici et d'ailleurs.

De l'Amérique latine à l'Afrique du Nord, en passant par le Moyen-Orient et l'Asie, les Concerts Campbell proposent un véritable voyage musical. Des artistes comme Marzos et Andy Rubal (influences afro-caribéennes et salsa cubaine), Salin (afro thaï funk), BoulilaFusion (tradition marocaine gnawa, jazz et afrobeat) ou encore Moneka Arabic Jazz, (influences afro-iraquiennes) tissent des liens entre traditions et créations contemporaines, témoignant de la richesse culturelle qui caractérise la métropole.

L'artiste Naïma Frank explore la néo-soul et le R&B alternatif en y intégrant des influences électroniques et des rythmes haïtiens, tandis que Fred Dionne propose une incursion dans le néo-country, avec un concert précédé d'une initiation à la danse.

Des artistes marquants de la scène actuelle

En chanson, le public pourra découvrir Adam El Mouna, auteur-compositeur-interprète québécois d'origine marocaine et lauréat du Festival international de la chanson de Granby 2025, reconnu pour sa voix expressive et sa présence scénique.

Côté musique festive, le collectif Qualité Motel promet une soirée électrisante avec ses DJ sets festifs, mêlant remix, « mashups » et compositions originales tirées de son album Clé en main paru en 2025.

Fidèle à sa volonté de refléter la pluralité des identités montréalaises, la programmation met en valeur une grande diversité d'influences culturelles et de parcours artistiques.

La musique classique et les traditions à l'honneur

La musique classique occupe une place de choix avec l'Orchestre Classique de Montréal, dirigé par Andrei Feher, qui offrira trois concerts les 5, 8 et 14 août.

En écho aux premières éditions des Concerts Campbell, qui mettaient en scène des fanfares, la programmation 2026 accorde une importance à cette belle tradition. La Fanfare Monfarleau fera revivre les traditions musicales d'antan, tandis que la Fanfare Plomberie séduira par son énergie brute et son groove contagieux.

Des voix autochtones et des récits sensibles

L'artiste atikamekw Ivan Boivin-Flamand présentera son spectacle Nitehi (mon cœur), une œuvre empreinte de sensibilité qui mêle pop-rock et influences folk dans une démarche profondément personnelle et enracinée dans sa culture.

Un moment de célébration pour Notre-Dame-de-Grâce

Un concert spécial soulignera le 150e anniversaire du quartier de Notre-Dame-de-Grâce. À cette occasion, l'Orchestre Classique de Montréal se produira le 8 août à 19 h au parc Georges-Saint-Pierre, offrant un moment rassembleur pour la communauté.

La programmation complète et tous les détails pratiques sont disponibles en ligne : Événements | Ville de Montréal

Citation

« Depuis plus de 100 ans, le legs de Charles S. Campbell permet à la musique de résonner gratuitement dans les parcs de Montréal, au cœur de nos quartiers. Cette tradition incarne parfaitement ce que nous sommes : une métropole culturelle où l'on croit profondément à l'importance de démocratiser la culture et de la faire sortir des salles pour aller à la rencontre des citoyennes et citoyens. Je tiens à saluer le travail des équipes et de nos précieux partenaires, qui rendent cette programmation possible année après année. Je souhaite à toutes et à tous une magnifique saison estivale et de très beaux moments musicaux dans nos parcs », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française, Andréanne Moreau.

Une tradition vivante depuis 1924

À son décès, Charles S. Campbell a légué un fonds destiné à financer, à perpétuité, des concerts gratuits dans des lieux extérieurs accessibles à la population. Depuis les débuts, la Ville de Montréal contribue activement à la mise en œuvre de cette programmation, en collaboration avec la succession Charles S. Campbell, administrée par RBC Trust Royal.

Encore aujourd'hui, cet héritage unique permet d'offrir à la population une programmation culturelle gratuite de grande qualité.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]