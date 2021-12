PROGRAMMATION CITOYENNE : L'ASSEMBLÉE NATIONALE INVITE LA POPULATION À PROPOSER DES ACTIVITÉS!

QUÉBEC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale est heureuse de lancer son appel de projets 2022-2023. Après l'immense succès de l'an dernier, l'institution reconduit cette initiative qui la rend résolument ouverte et vivante. Grâce à ces futures propositions, la Programmation citoyenne se diversifie et met en lumière des projets surprenants et audacieux. Jusqu'au 18 février prochain, les citoyennes et citoyens, les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement ou de recherche de même que les institutions et les organismes publics sont invités à ajouter leur couleur au Parlement en suggérant des activités qui pourraient se tenir à l'Assemblée nationale en 2022-2023. Les activités sélectionnées feront l'objet d'un partenariat entre l'Assemblée nationale et l'organisme quant à leur organisation et à leur promotion.

« C'est avec un enthousiasme renouvelé que l'Assemblée nationale lance son second appel de projets lié à la Programmation citoyenne. J'invite les citoyennes et les citoyens ainsi que les organismes de l'ensemble du Québec à proposer leurs idées afin que leur maison citoyenne soit le reflet de leurs aspirations et à l'image de la société diversifiée qui la compose », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis. « Il s'agit d'une occasion unique de contribuer à nos activités citoyennes, de dynamiser le Parlement et d'y faire rayonner les initiatives émanant des quatre coins du Québec », a-t-il ajouté.

L'appel de projets se déroule du 13 décembre 2021 au 18 février 2022 inclusivement. Les personnes et les organisations intéressées à soumettre des propositions peuvent connaître les critères de sélection ainsi que la procédure de dépôt en se rendant dans le site Web de l'Assemblée nationale à l'adresse www.assnat.qc.ca/programmationcitoyenne.

À propos de la Programmation citoyenne

Lancée à l'automne 2019, la Programmation citoyenne est un calendrier annuel d'activités grand public qui vise à faire connaître l'institution, son rôle et sa mission. Par sa programmation, l'Assemblée nationale ouvre ses portes en encourageant les citoyennes et citoyens à prendre part au débat public. Plus spécifiquement, la Programmation encourage l'émergence d'idées et d'une relève prometteuse et s'inscrit dans un partenariat avec le milieu. Dans la dernière année, l'Assemblée nationale a notamment accueilli des conférences des Rendez-vous d'histoire de Québec, la pièce du Groupe d'entraide internationale Spirale et du Carrefour international de théâtre Un nous-pluriel : Pour un meilleur vivre-ensemble, l'exposition Inclusion : Au travail!, réalisée par le Carrefour d'Action Interculturelle (CAI), la table ronde Prévention des intoxications, organisée par le Centre antipoison du Québec, l'exposition du Conseil des enfants de St-Roch de même que des activités grand public, réalisées en collaboration avec les Violons du Roy.

