Programmation citoyenne 2024-2025 : S'ouvrir à l'étonnement!

QUÉBEC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec a dévoilé sa Programmation citoyenne 2024-2025 en présence de ses partenaires samedi dernier. Un coup d'envoi qui donne le ton à une programmation d'activités variées tout au long de l'année.

Sous le signe de l'étonnement, une trentaine d'activités rassembleuses et gratuites destinées au grand public sont prévues jusqu'en août 2025.

Les visiteurs et visiteuses peuvent déjà parcourir l'exposition Au-delà des Cartes Postales : Errance Pixelisée, de l'artiste Natacha de Mahieu, présentée au pavillon d'accueil jusqu'au 12 octobre. Cette exposition, qui porte sur le voyage contemporain, interroge la quête moderne d'authenticité et l'impact du tourisme sur les environnements naturels.

Une Programmation citoyenne 2024-2025 variée

Au cours des prochaines semaines, la population pourra découvrir ou redécouvrir l'Assemblée nationale grâce à une foule d'activités gratuites, à travers des expositions, conférences et tables rondes, spectacles grand public, activités familiales ou manifestations artistiques.

Les événements signatures sont également de retour comme la fête de l'Halloween, les fêtes ou les sucres au parlement. Une programmation spéciale pour la relâche est également prévue. Les adeptes de loisirs ne sont pas en reste avec les séances de yoga et de yoga sur chaise, une autre façon de découvrir ce lieu emblématique!

À propos de la Programmation citoyenne

Créée à l'automne 2019, la Programmation citoyenne vise à faire connaître l'institution, son rôle et sa mission par sa programmation d'activités grand public. La Programmation met en valeur des initiatives proposées par des citoyennes et citoyens et organismes grâce notamment à un appel de projets lancé dans tout le Québec.

Pour connaître la liste des activités :

Programmation citoyenne - Assemblée nationale du Québec (assnat.qc.ca)

Source

Camille Simard

Conseillère en communication

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 928-4009

Courriel : [email protected]

Renseignements

Béatrice Zacharie

Conseillère en communication et relations médias

Téléphone : 418 808-4102

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec