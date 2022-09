PROGRAMMATION CITOYENNE 2022-2023 : L'ASSEMBLÉE NATIONALE POUR VOUS, AUTREMENT

QUÉBEC, le 10 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le samedi 10 septembre, à l'occasion d'un événement festif et convivial, l'Assemblée nationale a dévoilé sa Programmation citoyenne 2022-2023 en présence de plusieurs citoyennes et citoyens et de partenaires. Plus de 35 activités rassembleuses et variées, une dizaine d'expositions et 2 manifestations artistiques attendent la population et les touristes jusqu'en août 2023.

Dans les jardins de l'Assemblée nationale, les visiteuses et visiteurs peuvent déjà découvrir Quadriptyque, une installation plus grande que nature conçue en aluminium. Cette œuvre est le fruit d'un travail de l'artiste de Saint-Jean-sur-Richelieu, Patrick Monast, bachelier en architecture du paysage. M. Monast s'est inspiré des emblèmes du Québec, comme le bouleau jaune et l'iris, pour imaginer, en collaboration avec d'autres artistes, quatre tableaux différents qui sont chacun en symbiose avec les saisons. Les passantes et passants seront assurément attirés par cette imposante structure qui se dévoile de l'intérieur : c'est en jetant un coup d'œil par l'une de ses ouvertures qu'ils saisiront toute la portée de l'installation artistique.

À l'intérieur de l'hôtel du Parlement, dans le pavillon d'accueil, c'est une atmosphère tout en douceur, teintée de poésie, qui nous attend avec l'exposition de photographies Quatre saisons des jardins de Kyoto du photographe Katsuhiko Mizuno. Cette série créée sur 40 ans met en valeur la richesse et la diversité des jardins japonais, une tradition datant du VIe siècle. L'exposition est présentée en collaboration avec le Consulat général du Japon à Montréal et la Fondation du Japon, Toronto.

« Voir l'Assemblée nationale s'animer et déborder de vie est un plaisir et une fierté renouvelés chaque fois. Le lancement de la Programmation citoyenne 2022-2023 marque le coup d'envoi d'une année qui s'annonce remplie et dont la richesse répondra aux attentes des visiteuses et visiteurs, des plus petits comme des plus grands », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis. « Les portes de notre Assemblée nationale, de notre maison citoyenne, sont ouvertes à toutes et à tous : chacune et chacun est invité à y venir, mais surtout à y revenir », a-t-il ajouté.

Une Programmation citoyenne 2022-2023 variée

Tout au long de l'automne, la population pourra découvrir ou redécouvrir l'Assemblée nationale grâce à une foule d'activités gratuites, comme la fête de l'Halloween, les clubs de lecture et la joujouthèque mobile, un concept pour la famille. En cette période riche en actualité, elles et ils sont également invités à comprendre et à approfondir la vie démocratique et à en apprendre plus sur l'ABC de l'Assemblée nationale en participant aux ateliers Comment ça marche?.

À propos de la Programmation citoyenne

Créée à l'automne 2019, la Programmation citoyenne vise à faire connaître l'institution, son rôle et sa mission par sa programmation d'activités grand public. La Programmation met en valeur des initiatives proposées par des citoyennes et citoyens et organismes de partout au Québec.

