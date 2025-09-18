PROGRAMMATION 2025-2026 DU CONSERVATOIRE DE QUÉBEC

UN CALENDRIER RICHE POUR LA RELÈVE EN MUSIQUE CLASSIQUE

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - C'est avec fierté et enthousiasme que le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) dévoile sa programmation pour l'année scolaire 2025-2026. Fidèle à sa mission de formation d'excellence et de rayonnement culturel, le CMQ propose une saison riche, marquée par des concerts d'orchestre de haut niveau, la présence de chefs invités de renom, un atelier lyrique au programme original, ainsi qu'une foule d'événements mettant en lumière la vitalité de toute sa communauté.

Les 3 chefs de la saison : Gilles Auger, Jean-Michel Malouf et Clemens Schuldt (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Québec)

Le premier concert de l'Orchestre symphonique du CMQ, Dialogue symphonique, aura lieu le 6 octobre prochain sous la direction de Gilles Auger, ancien professeur au CMQ et directeur musical de l'Orchestre symphonique de Lévis. Le programme réunira la Valse Kinetik de Stafylakis, le célèbre Concerto pour violon de Sibelius, interprété par Nadine Berthiaume, lauréate du Concours de concerto du Conservatoire, ainsi que la majestueuse Symphonie no1 de Brahms.

L'Orchestre jouera également en concert les 22 et 23 mars 2026, à Lévis et à Québec, sous la direction de Jean-Michel Malouf dans un programme qui comprendra des œuvres de Mendelssohn, Tchaïkovski, Mozart et une création de Charles Gagnon, étudiant en composition instrumentale au Conservatoire. Un autre lauréat du Concours de concerto sera mis de l'avant : le violoniste Henry Roy.

Le 29 novembre, l'Orchestre symphonique des conservatoires du Québec (OSCQ), sous la baguette du directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec, Clemens Schuldt, se rassemblera à Québec, au Palais Montcalm, pour un concert exceptionnel intitulé Voyage romantique, mettant en vedette la deuxième symphonie de Tchaïkovski. L'OSCQ regroupe des étudiantes et étudiants des niveaux collégial et universitaire de l'ensemble du réseau du Conservatoire qui se rejoignent deux fois par an, le temps d'un concert.

Place à l'Opéra! sera à l'honneur les 13 et 14 février avec un programme double, mis en scène par Bertrand Alain. Les mélomanes auront la chance d'entendre La voix humaine de Francis Poulenc, ainsi que Burnt toast, The 9 stages of love, d'Alexina Louie. Dans cette production, qui se tiendra au Diamant, les élèves des classes de chant d'Hélène Guilmette, de Sonia Racine et de Réal Toupin seront accompagnés de l'Orchestre du Conservatoire.

La saison 2025-2026 fera une place de choix à la création contemporaine, avec six événements consacrés à la musique nouvelle. Cette série culminera le 25 avril avec un concert entièrement dédié aux œuvres symphoniques originales des étudiantes et étudiants de la classe de composition instrumentale. Ils seront accompagnés par l'Orchestre symphonique du CMQ, de Clemens Schuldt et des étudiantes et étudiants en direction d'orchestre.

Plusieurs événements et nouvelles collaborations viendront ponctuer cette programmation. Pour tous les détails et les liens de billetterie, consultez le dépliant Programmation 2025-2026. Le public est invité à s'inscrire à l'infolettre La Mesure, via le site web du CMQ afin de recevoir chaque mois les détails et les ajouts des concerts et activités à venir.

Carte privilège

Pour seulement 50 $, le public pourra assister aux trois concerts de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Québec ainsi qu'à Place à l'Opéra.

Offert à 80 $, un forfait combiné donne également accès aux quatre productions théâtrales des finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

