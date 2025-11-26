L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC ET LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC UNISSENT LEURS FORCES POUR LA RELÈVE MUSICALE

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - L'Orchestre symphonique de Québec et le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) sont fiers d'annoncer un partenariat majeur visant à soutenir la relève musicale et à enrichir la vie artistique de la capitale. Cette entente sera dévoilée demain matin en marge d'une activité pédagogique d'envergure réunissant près de 70 étudiantes et étudiants du réseau du Conservatoire : l'Orchestre symphonique des conservatoires du Québec (OSCQ).

Une collaboration soutenue au service de la relève

Les élèves participants bénéficieront d'un mentorat précieux de la part des musiciennes et musiciens de l'Orchestre symphonique de Québec lors de la préparation du concert et auront la chance de le présenter sous la direction de Clemens Schuldt, directeur musical de l'Orchestre. Cette expérience hautement formatrice sera également bonifiée par l'occasion privilégiée d'assister à un concert de l'Orchestre au cours de leur séjour dans la capitale.

Tout au long de l'année, ce partenariat donnera également lieu à diverses collaborations entre le Conservatoire de musique de Québec et l'Orchestre symphonique de Québec : des concerts et événements conjoints réunissant élèves et musiciens professionnels, des classes de maître animées par des artistes de renommée mondiale, ainsi que des préconcerts de l'Orchestre mettant en lumière les jeunes talents du Conservatoire. Les élèves en direction d'orchestre du Conservatoire bénéficieront d'un accès privilégié aux répétitions de l'Orchestre, grâce à l'encadrement du chef Clemens Schuldt, désormais aussi professeur de direction d'orchestre au CMQ.

Une synergie artistique porteuse

« Ce maillage unique entre un orchestre professionnel et une école supérieure de musique, réunis dans un même lieu de diffusion aussi important que le Grand Théâtre de Québec, crée un environnement exceptionnel d'apprentissage et de création, tout en contribuant activement à la vitalité culturelle de la capitale », témoigne Jean-Fabien Schneider, directeur du Conservatoire de musique de Québec.

Ce partenariat, qui démontre un engagement profond envers la relève musicale et la transmission du savoir, s'inscrit dans une relation naturelle entre deux institutions intimement liées : plus de 60 % des musiciennes et musiciens actuels de l'Orchestre symphonique de Québec sont diplômés du Conservatoire, et près de 20 professeurs du Conservatoire sont également des membres de l'Orchestre.

« Ce partenariat s'inscrit dans la continuité naturelle de notre mission : transmettre le savoir, inspirer et soutenir la relève. Le Conservatoire et l'Orchestre partagent la même passion pour l'excellence et la formation de musiciennes et musiciens engagés. En conjuguant nos forces, nous contribuons à assurer la vitalité du milieu musical d'ici et à former les artistes qui feront rayonner le Québec de demain », affirme Astrid Chouinard, présidente-directrice générale de l'Orchestre symphonique de Québec.

Pour constater les fruits de ce partenariat, le public est convié au concert de l'Orchestre symphonique des conservatoires du Québec qui aura lieu le 29 novembre prochain au Palais Montcalm. Sous la direction de Clemens Schuldt, près de 70 étudiantes et étudiants en musique du réseau du Conservatoire proposeront le concert Voyage romantique autour de la musique de Borodine, Debussy, Fauré et Tchaïkovski. Tous les détails sont disponibles sur le site web du Conservatoire.

À PROPOS DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC

Fondé par Joseph Vézina en 1902, l'Orchestre symphonique de Québec, doyen des orchestres canadiens, a toujours été intimement lié aux événements qui ont marqué l'histoire de la ville de Québec. Il crée, en plus des œuvres majeures du répertoire symphonique, de nombreuses œuvres de compositrices et compositeurs québécois, canadiens et étrangers. Chef de file en éducation et en médiation culturelle, l'Orchestre symphonique de Québec contribue à la démocratisation de la musique symphonique avec des projets innovants tels le Zoo musical et la plateforme numérique éducative La galerie symphonique, Les Matinées symphoniques (primaire) et les Notes à répétition (secondaire). L'Orchestre se distingue par ses collaborations avec le Conservatoire de musique de Québec ainsi que la Faculté de musique de l'Université Laval.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

