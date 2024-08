PROGRAMMATION 2024-2025 DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MONTRÉAL

L'Orchestre symphonique

L'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal (OSCMM) offrira quatre programmes, dont trois à la Maison Symphonique, qui seront dirigés par les chefs invités Tania Miller, Simon Rivard et Jean-Marie Zeitouni.

Le premier concert à la Maison symphonique se tiendra le 5 octobre. Pour l'occasion, l'OSCMM interprétera, sous la direction de Tania Miller, l'émouvante Symphonie no5 en mi mineur, op.64 de Tchaïkovski. On entendra également l'Ouverture de la Flûte enchantée K.620 de Mozart, Oiseaux du Paradis II de Tarrodi et le Concerto pour violon en ré mineur, op.47 de Sibelius avec la violoniste Jianna Zhang de la classe d'Anne Robert.

Le 24 novembre, au Théâtre Rouge du Conservatoire, sous la direction de Jean-Marie Zeitouni, l'Orchestre présentera le poème symphonique «Till Eulenspiegel », op.28 de Richard Strauss, le Concerto pour violon en ré majeur, op.77 de Brahms avec le violoniste Ryan Shao de la classe d'Anne Robert, le Concerto pour piano no5 en fa majeur, op.103 de Saint-Saëns avec le pianiste Kevin Chen de la classe de Richard Raymond. Pour terminer le concert, vous entendrez La mer, cette œuvre poétique aux accents mystérieux de Claude Debussy.

Toujours sous la direction de Jean-Marie Zeitouni, l'OSCMM revient à la Maison symphonique le 24 janvier 2025. Au programme : Aux confins de l'orage de Camille Pépin, le Concerto pour violon no1, op. posthume de Bartók avec la violoniste Annabelle Chouinard de la classe d'Anne Robert et la grandiose Symphonie no5, en si bémol majeur, op.100 de Prokofiev.

Enfin, le 23 mars 2025, l'OSCMM se produira à la Maison symphonique sous la direction du chef Simon Rivard. Pour ce concert de clôture, vous entendrez l'Ouverture Leonore no3, op.72b de Beethoven, Luciole du compositeur Sébastien Goulet de la classe de Maxime McKinley et finalement le chef-d'œuvre de Mahler, la Symphonie no1 en ré majeur, «Titan».

L'Atelier d'opéra et les ensembles

L'Atelier d'opéra du CMM présentera à l'automne Les Indes galantes de Rameau ainsi que des airs d'opéra de Haendel, les 14 et 15 novembre à la salle de concert du Conservatoire. À l'hiver, soit les 28 février et 1er mars, sera interprété Mesdames de la Halle de Jacques Offenbach au Théâtre Rouge.

En plus de ces programmes phares, plusieurs ensembles se produiront en concert durant la saison 2024-2025, notamment le Grand orchestre à cordes, l'Ensemble de musique baroque, l'Ensemble de cuivres, tous les ensembles de musique de chambre et bien d'autres.

Fidèle à sa tradition, le Conservatoire accorde une grande place à la musique d'aujourd'hui avec plusieurs séries de concerts qui mettront de l'avant les travaux et réflexions des étudiantes et étudiants en composition instrumentale et en composition électroacoustique.

Professeur.e.s et artistes en résidence

Tous les ans, le Conservatoire donne carte blanche aux membres de son corps professoral ainsi qu'aux anciennes et anciens de l'institution afin qu'ils puissent se produire avec leurs invités en concert à travers la série Intermezzo. Le Conservatoire se réjouit de ses ensembles en résidence! À travers une série de concerts présentés durant la saison et ouverts au grand public, le Trio Hochelaga, l'Ensemble Paramirabo et le Quatuor Molinari offrent de plus une opportunité aux élèves du Conservatoire d'élargir leurs horizons.

Journées thématiques et cours de maître

Le Conservatoire est heureux de présenter la deuxième édition de l'Alto/Fest (13 et 14 septembre), la Journée du hautbois (1er et 2 février) et un Symposium de tubas et d'euphoniums (1er et 2 mars). Le public pourra découvrir ces fabuleux instruments en assistant aux différents récitals et conférences. Cette année encore, le Conservatoire invite le public à côtoyer de grands maîtres lors de prestations offertes par les musiciennes et musiciens. Des rencontres qui permettent d'assister aux échanges fascinants entre maître et élèves!

Carte privilège

Le Conservatoire permet aux mélomanes d'avoir accès aux concerts présentés dans les salles du CMM pour seulement 87 $ pour la saison en se procurant la carte privilège! Notez que pour seulement 15 $ supplémentaires, cette même carte pourra vous donner accès aux pièces de théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Montréal!

Pour connaître en détail la programmation du CMM, consultez le dépliant 2024-2025 : https://bit.ly/3WKjN9c

Pour se procurer des billets pour les concerts et événements prévus à la programmation du Conservatoire de musique de Montréal, contactez la billetterie ou achetez en ligne : conservatoire-montreal.tuxedobillet.com

514 873-4031, poste 313

[email protected]

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

