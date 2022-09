PROGRAMMATION 2022-2023 DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Montréal (CMM) est très heureux d'annoncer sa programmation pour la saison 2022-2023 proposant au public une centaine de concerts mettant de l'avant ses étudiantes et étudiants, de même que ses professeur.e.s, des invité.e.s de prestige et ses ensembles en résidence.

TROIS RENDEZ-VOUS À LA MAISON SYMPHONIQUE POUR L'ORCHESTRE !

L'Orchestre symphonique du CMM offrira 5 programmes lesquels seront dirigés par le maestro Jean-Marie Zeitouni et par Andrei Feher, chef invité. Le premier concert se tiendra le 22 septembre prochain au Théâtre Rouge du Conservatoire sous la direction de M. Zeitouni. On entendra Le coeur battant de la ville de Nicolas Gilbert, le Concerto pour marimba et cordes d'Emmanuel Séjourné avec Chelsea Jaramillo, étudiante dans la classe d'Anne-Julie Caron, Concert Românesc de György Ligeti et finalement, la Symphonie no 8 en sol majeur « Tchécoslovaque » B. 163, op. 88 d'Antonín Dvořák.

Le concert du 19 novembre accueillera le chef invité, Andrei Feher à la Maison symphonique. Pour l'occasion, seront interprétés, D'un matin de printemps de Lili Bélanger, le Concerto pour violoncelle no2 en ré majeur Hob. VIIb:2 de Joseph Haydn avec Justine Lefevre, étudiante en violoncelle dans la classe de Carole Sirois, le Concerto pour violon en ré majeur, op. 35 de Piotr Ilitch Tchaïkovski avec Eva Lesage, étudiante en violon dans la classe d'Alexander Read, Nocturne pour orchestre de Samy Moussa. Pour clore la soirée, nous entendrons la Symphonie no 8 en si mineur « Inachevée », D. 759 de Franz Schubert.

Le 28 janvier 2023, toujours à la Maison symphonique, l'Orchestre interprétera Prélude à l'après-midi d'un Faune de Claude Debussy, Dégel de Maxime McKinley, le Concerto pour piano no2 en la majeur, op. 102 de Dmitri Chostakovitch avec le pianiste Le Tao-Li de la classe de Louise Bessette et la Symphonie no 1 en do mineur, op.68 de Johannes Brahms.



L'Atelier d'opéra du CMM présentera les 22-23-24-25 février, Hansel et Gretel d'Engelbert Humperdinck, accompagné de l'Orchestre du Conservatoire sous la direction de M. Zeitouni.

Enfin, le 24 mars, le CMM tiendra son événement-bénéfice à la Maison symphonique. Pour l'occasion, l'Orchestre présentera, toujours sous la direction de M. Zeitouni, la très belle Symphonie no3 en ut mineur op. 78 « Symphonie avec orgue » de Camille Saint-Saëns avec l'organiste Jean-Willy Kunz. Également au programme, Légende op.76 de Jacques Hétu et Rhapsodie sur un thème de Paganini, op. 43 de Sergueï Rachmaninov interprétée par la pianiste Christine Pan, étudiante auprès de Richard Raymond.

En plus de ces 5 programmes phares, plusieurs ensembles se produiront en concert durant la saison 2022-2023, notamment, le Grand orchestre à cordes, l'Ensemble de musique baroque, l'Ensemble de cuivres, tous les ensembles de musique de chambre et bien d'autres.

Fidèle à sa tradition, le Conservatoire accorde une grande place à la musique d'aujourd'hui avec plusieurs séries de concerts qui mettront de l'avant les travaux des étudiant.e.s en composition instrumentale et en composition électroacoustique.

PROFESSEUR.E.S ET ENSEMBLES EN RÉSIDENCE

Tous les ans, le Conservatoire donne carte blanche aux professeur.e.s et aux anciens.nes de l'institution de se produire avec leurs invités.es en concert dans les séries Vivace et Les Rendez-vous du dimanche.

De plus, trois ensembles professionnels sont en résidence au CMM, à savoir le Trio Hochelaga, l'Ensemble Paramirabo et le Quatuor Molinari. Ainsi, les concerts présentés par ceux-ci offrent une opportunité pour les étudiants-es du Conservatoire d'élargir leurs horizons, tout en étant ouverts au grand public.

ACHETER DES BILLETS

Pour se procurer des billets pour les concerts et événements prévus à la programmation du Conservatoire de musique de Montréal

Billetterie du CMM

514 873-4031, poste 313

[email protected]

conservatoire-montreal.tuxedobillet.com

Carte privilège

Le Conservatoire permet aux mélomanes de se procurer, pour un montant forfaitaire, un accès aux 80 concerts présentés dans les salles du CMM. Ainsi, pour 85 $, toute personne intéressée peut acheter sa carte privilège dès maintenant ! Notez que pour seulement 15 $ supplémentaires, cette même carte pourra vous donner accès aux productions du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

Programmation

Pour connaître en détail la programmation du CMM, consultez le dépliant programmation 2022-2023.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

