TORONTO, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Lynn Beauregard, présidente de Professionnels en gouvernance du Canada (PGC), et des représentants de sociétés qui sont en lice pour les prix d'excellence en matière de gouvernance de PGC, se sont joints à Lara Donaldson, chef de l'exploitation, Compagnie Trust TSX, Bourse de Toronto, pour fermer les marchés.

Professionnels en gouvernance du Canada ferme les marchés

Les prix d'excellence en matière de gouvernance récompensent la contribution importante d'organisations, ainsi que de leur conseil d'administration et de leurs professionnels en gouvernance respectifs, sur le plan des pratiques exemplaires qui permettent de créer et de maintenir une plus-value pour les actionnaires et les parties prenantes. Cette année marque un jalon important pour PGC, qui, depuis maintenant 10 ans, reconnaît le travail de celles et de ceux qui ont contribué grandement à l'avancement de la gouvernance au Canada. Ces prix mettent en lumière le rôle de la bonne gouvernance dans le maintien de la valeur des sociétés ouvertes, des sociétés d'État, des organismes gouvernementaux et des organismes sans but lucratif du pays, ainsi que de la compétitivité de l'économie et des marchés financiers du Canada.

L'objectif de PGC est d'influencer et de promouvoir les pratiques exemplaires de gouvernance, d'être un catalyseur pour l'adoption des normes les plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise au Canada et de promouvoir la reconnaissance et les réussites des professionnels de la gouvernance canadiens.

