Professionnalisation de la main-d'œuvre du milieu sportif - La ministre Charest annonce 360 000 $ pour encadrer et soutenir le développement des entraîneurs et autres intervenants du milieu sportif

QUÉBEC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Pour soutenir le développement des entraîneurs, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, annonce l'attribution d'une somme de 360 000 $ pour l'année financière en cours afin de poursuivre l'embauche de conseillers en développement de l'entraîneur et de son environnement (CDEE).

Ces conseillers, répartis dans 14 régions du Québec au sein du réseau des centres régionaux d'entraînement multisport (CREM) et dans certaines unités régionales de loisir et de sport (URLS), deviennent des membres actifs et à part entière de la communauté sportive de leur région. Ils développent, proposent et offrent des occasions d'apprentissage variées et concrètes aux intervenants du milieu sportif.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives au Québec 2022-2027, qui prévoit une somme totale de 12,5 millions de dollars pour le développement des entraîneurs et des officiels de tous les sports confondus. Depuis 2022, 7,1 millions de dollars ont été versés pour offrir un accompagnement et du mentorat de qualité pour rendre le travail des entraîneurs, des officiels et des bénévoles plus attrayant et positif et mieux adapté aux besoins et au contexte particuliers de chaque région du Québec. Cette mesure permet également de bonifier l'encadrement offert aux participantes et participants à des activités de loisir et de sport, et ce, peu importe leur âge, leur niveau ou leur condition.

L'arrivée des CDEE est une solution qui permet de faire face à plusieurs enjeux rencontrés dans le milieu sportif, comme le manque de ressources sur le terrain, le besoin d'un soutien en continu et d'une approche personnalisée, la révision de la culture d'apprentissage et la mise sur pied de réseaux de collaboration. L'implantation de ces nouveaux conseillers dans le système sportif québécois se démarque en tant qu'initiative novatrice et unique, et ce, tant au Canada qu'à l'international.

Citation :

« La professionnalisation de la main-d'œuvre dans le milieu sportif représente une étape importante dans notre volonté de mieux accompagner les intervenants pour rendre la pratique du sport encore plus agréable, enrichissante et sécuritaire pour tous. Je suis convaincue que ces nouveaux conseillers auront un effet significatif dans les communautés sportives de chaque région. Cette initiative montre à quel point le Québec est innovant sur le plan de l'encadrement du sport. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les centres régionaux d'entraînement multisports du Québec accueillent avec enthousiasme cette annonce de la ministre Charest. Nous croyons fermement à l'importance du développement professionnel des entraîneurs du Québec, qui font face à des défis importants. Les soutenir de façon continue contribue à développer le plein potentiel de nos athlètes, et ce, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. »

Rémy Fontaine, président de l'Alliance des centres régionaux d'entraînement multisports du Québec

