Produits Kruger conserve son niveau or de la distinction des sociétés les mieux gérées

2023 marque la sixième année consécutive où la société figure sur la liste des sociétés les mieux gérées

MISSISSAUGA, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - Produits Kruger est nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pour la sixième année consécutive et se qualifie pour la distinction niveau or pour la troisième fois. Produits Kruger a figuré pour la première fois sur la liste des sociétés les mieux gérées en 2018.

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada récompense l'excellence des sociétés privées canadiennes grâce à une évaluation rigoureuse effectuée par un jury indépendant dans les domaines de la stratégie, de la culture, de l'engagement, des capacités, de l'innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

« Il s'agit non seulement d'une célébration et d'un hommage envers nos réalisations opérationnelles, mais également d'un témoignage de notre équipe exceptionnelle qui vit notre objectif de rendre la vie plus confortable au quotidien », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction, Produits Kruger. « Ensemble, nous avons créé un environnement gagnant où nos employés peuvent être à leur meilleur et exceller dans leur carrière, ce qui permet à la société de croître et de dominer le marché. »

Les lauréats 2023 de la désignation des « sociétés les mieux gérées » partagent des thèmes communs tels qu'une culture centrée sur les personnes, le ciblage de stratégies ESG efficaces et l'accélération de la numérisation des opérations.

« Les lauréats des sociétés les mieux gérées de cette année ont fait preuve de courage, d'ingéniosité et de créativité en explorant de nouvelles voies d'avancement », a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte Sociétés privées et co-responsable du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. « Nous sommes extrêmement fiers de reconnaître les réalisations impressionnantes de sociétés telles que Produits Kruger dans un monde des affaires qui évolue très rapidement. Leurs succès démontrent l'importance d'un leadership fort et de la prévoyance pour stimuler la croissance à long terme. »

À propos de Produits Kruger inc.

PK inc. est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. PK inc. dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® et Scotties®', ainsi que BonterraMC. Aux États-Unis, PK inc. fabrique la marque White Cloud®, ainsi que de nombreux produits de marques maison. La division des Produits hors foyer fabrique des produits économiques de haute qualité pour distribution à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. PK inc. compte environ 2 800 employés et a été nommée l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pendant onze années consécutives. La société exploite neuf usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca .

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada continue d'être la marque d'excellence pour les sociétés canadiennes privées. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines de sociétés entrepreneuriales rivalisent pour obtenir cette désignation, en passant par un processus indépendant rigoureux qui évalue leurs capacités et leur pratique en matière de gestion. Les prix sont attribués à quatre niveaux : 1) Nouveau lauréat des sociétés les mieux gérées au Canada (l'un des nouveaux lauréats sélectionnés chaque année); 2) Lauréat d'un prix des sociétés les mieux gérées au Canada (lauréats qui ont présenté une nouvelle demande et qui ont réussi à conserver leur désignation de société la mieux gérée pendant deux années supplémentaires, sous réserve d'un examen opérationnel et financier annuel); 3) Lauréat niveau Or (après avoir conservé leur titre de société la mieux gérée pendant trois années consécutives, ces lauréats ont démontré leur engagement à l'égard du programme et ont réussi à conserver leur titre pendant quatre à six années consécutives); 4) Membre club Platine (lauréats qui ont conservé leur titre de société la mieux gérée pendant sept ans ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour plus de renseignements, visitez www.bestmanagedcompanies.ca.

