Produire plus au Québec - 5 M$ pour produire des mini-carottes au Québec et réduire notre dépendance face au marché américain

SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON, QC, le 10 avril 2025 /CNW/ - Dans un contexte économique marqué par l'incertitude et les tensions commerciales avec les États-Unis, le gouvernement du Québec continue de poser des gestes concrets pour renforcer son autonomie alimentaire et soutenir les entreprises locales. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, annoncent aujourd'hui un investissement de cinq millions de dollars dans l'entreprise Produits Frais FMS, l'un des plus grands producteurs agricoles du Québec. Ce soutien permettra de financer la construction d'une usine 4.0 de conditionnement et d'emballage de carottes. Il s'agit d'un projet totalisant 25 millions de dollars d'investissement.

Avec sa nouvelle usine, Produits Frais FMS deviendra la première entreprise québécoise à offrir des mini-carottes issues à 100 % de l'agriculture locale, réduisant ainsi la dépendance aux importations américaines. Actuellement, 33 % des carottes consommées au Québec sont des mini-carottes, mais elles sont entièrement importées des États-Unis. Dès cet été, les premiers sacs de mini-carottes québécoises seront disponibles en épicerie, et 75 % de la production sera destinée au Québec, un marché de 36 M$ en 2023.

Dans le contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis, le Québec doit accélérer ses investissements pour aider ses entreprises à produire plus, ici même. Ce projet est un exemple concret d'une stratégie économique qui mise sur l'innovation, la productivité et le soutien aux entrepreneurs québécois pour assurer notre résilience économique.

Citations :

« Il est plus important que jamais d'investir chez nous, pour produire plus ici et dépendre moins des États-Unis. Ce projet permet non seulement de renforcer notre autonomie alimentaire, mais aussi de soutenir une entreprise québécoise qui innove et qui crée des emplois. Produits Frais FMS montre la voie : en augmentant la productivité et en investissant dans des infrastructures modernes, on assure un avenir économique plus fort pour le Québec. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Produits Frais FMS est l'un des plus importants producteurs agricoles du Québec et du Canada. En plus de favoriser la croissance de l'entreprise et le développement économique de la Montérégie, ce projet contribuera à l'atteinte de cibles de la Politique bioalimentaire du Québec. Il renforcera notre autonomie alimentaire et accroîtra nos exportations, éléments qui sont plus que jamais des priorités pour notre gouvernement dans le contexte actuel. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« Pouvoir s'approvisionner en aliments d'ici est une nécessité absolue par les temps qui courent. Jamais les consommateurs québécois n'ont été si friands de produits locaux. Pour leur donner le choix, il faut mettre à leur disposition une offre locale abondante et diversifiée, un produit à la fois. Notre gouvernement est fier de soutenir Produits Frais FMS pour la construction d'une nouvelle usine moderne afin de produire de mini-carottes chez nous, au Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Cet investissement marque un jalon important de notre croissance et permettra d'accroître l'autonomie alimentaire du Québec. Avec ce projet, Produits Frais FMS devient le plus important producteur de carottes et la première entreprise à produire des mini-carottes ici même, au Québec. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien financier de partenaires qui croient en notre projet comme le gouvernement du Québec. »

Marc-Olivier Daigneault, vice-président - Ventes et développement des affaires et copropriétaire de Produits Frais FMS

Faits saillants :

L'entreprise Produits Frais FMS se spécialise dans la culture, l'emballage et la distribution de légumes frais destinés aux marchés canadien et nord-américain.

L'aide financière provient du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement. Le programme offre aux entreprises du Québec du financement afin notamment d'accélérer la réalisation de leurs projets d'investissement.

La Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde vise le développement d'un secteur bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans l'amélioration de la santé des consommateurs.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du premier ministre

Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158, [email protected]; Marie-Claude Picard, Conseillère politique, Bureau de circonscription de la députée de Huntingdon, Tél. : 514 774-2221; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, [email protected]