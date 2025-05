Production d'énergie solaire - Hydro-Québec reconnait le rôle indispensable des municipalités

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec salue le lancement par Hydro-Québec de son premier appel d'offres pour l'acquisition de 300 MW d'énergie solaire. Cette initiative offre des nouvelles opportunités stratégiques de développement économique et de diversification des revenus pour les municipalités, tout en soutenant la transition énergétique.

« Portée par la vision de son Plan énergie, l'UMQ est fière d'avoir contribué à l'ajout de paramètres permettant des retombées économiques structurantes pour les municipalités. Celles-ci auront la possibilité de participer financièrement aux projets de parcs solaires et d'accueillir de nouvelles entreprises vertes sur leur territoire. L'implication des municipalités dans ces projets est essentielle à l'adhésion de la population. » déclare monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Pour l'UMQ, l'implication des municipalités dès le début des projets de parcs solaires est la clé du succès, notamment pour l'identification des terrains, la modification des outils d'urbanisme et l'acceptabilité sociale des projets.

