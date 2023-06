La nouvelle collection Bonheurs d'été de Tim Hortons met en vedette notre emblématique cappuccino glacé en tant que coussin flottant géant.





Cette collection estivale de Tim Hortons comprend aussi des housses festives qui gardent vos boissons Tim plus froides plus longtemps.

TORONTO, le 21 juin 2023 /CNW/ - Démarquez-vous cet été avec le coussin flottant cappuccino glacé et les housses festives pour boissons Tim; obtenez-les dès maintenant dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada!

La collection Bonheurs d'été comprend les articles suivants :

Procurez-vous un coussin flottant cappuccino glacé et une housse festive pour boissons Tim de notre NOUVELLE collection Bonheurs d’été (Groupe CNW/Tim Hortons) Procurez-vous un coussin flottant cappuccino glacé et une housse festive pour boissons Tim de notre NOUVELLE collection Bonheurs d’été (Groupe CNW/Tim Hortons)

Coussin flottant cappuccino glacé

Il n'y a rien de mieux qu'un bon cappuccino glacé crémeux et rafraîchissant lors d'une chaude journée d'été, excepté de le savourer en se prélassant dans un coussin flottant cappuccino glacé géant avec porte-gobelet! Procurez-vous un coussin flottant cappuccino glacé lors de votre prochaine visite chez Tim, puis apportez-le à la plage pour vous la couler douce avec vos proches!

Housses festives pour boissons

Restez hydraté(e) et au frais tout l'été grâce aux housses festives pour boissons Tim. Aux couleurs rose estival ou bleu océan, elles présentent des motifs uniques inspirés de certaines de vos boissons estivales Tim Hortons préférées. Les housses festives pour boissons les gardent plus froides plus longtemps, et sont destinées aux formats moyen et grand.

« Tim Hortons accompagne depuis toujours les Canadiens lors de leurs activités estivales, et nous nous réjouissons du lancement d'une nouvelle collection de marchandises qui sera sans aucun doute appréciée de nos invités », a déclaré Markus Sturm, vice-président principal des produits de consommation, du numérique et de FidéliTim chez Tim Hortons.

« Le coussin flottant cappuccino glacé et les housses festives pour boissons Tim Hortons sont parfaits à offrir en cadeau ou à apporter lors de votre prochain party piscine, avec une boîte de Timbits ou de beignes, bien évidemment! »

La collection Bonheurs d'été de Tim Hortons est offerte dans les restaurants participants à travers le pays, jusqu'à épuisement des stocks.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]