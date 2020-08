BLAINVILLE, QC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Duchesnay inc. est heureuse d'annoncer le retour immédiat sur le marché canadien de Proctofoam-HC®. La pénurie temporaire du médicament, occasionnée par une perturbation de la fabrication du médicament, est maintenant résolue.

Proctofoam-HC® est une mousse rectale d'acétate d'hydrocortisone et de chlorhydrate de pramoxine en aérosol. C'est un anti-inflammatoire et un antiprurigineux doté de propriétés émollientes indiqué pour le soulagement temporaire de l'inflammation, des démangeaisons, de la douleur et de l'enflure dans les régions du rectum et de l'anus associées aux hémorroïdes, à la proctite, à la cryptite, aux fissures, aux douleurs postopératoires et au prurit anal.

« Nous sommes fiers que notre travail acharné pour rendre ce produit disponible à nouveau se concrétise aujourd'hui », affirme Dany Hallé, Vice-président, Affaires Commerciales chez Duchesnay.

Proctofoam-HC® est à nouveau disponible chez tous les grossistes et pharmaciens. Il est remboursé par la plupart des assureurs privés et par les régimes publics des provinces et territoires suivants : Colombie-Britannique, Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve/Labrador et le Yukon. Il est également remboursé par le programme des services de santé non assurés pour les Premières Nations et Inuit (sur demande) et le programme fédéral de santé intérimaire (réfugiés).

Consultez la monographie du produit à https://www.duchesnay.com/files/pdf/proctofoamhc_monographie.pdf pour y trouver des renseignements importants au sujet des contre-indications, des mises en garde, des précautions, des réactions indésirables et des instructions posologiques. Il est également possible d'accéder à la monographie du produit en nous appelant au 1-888-666-0611.

À propos de Duchesnay

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique spécialisée forte d'un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu'à tout récemment, son principal centre d'intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Aujourd'hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différents stades de leur vie.

Pour en savoir plus sur Duchesnay, visitez duchesnay.com.

