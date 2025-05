Une étude menée conjointement par Duchesnay et PeriPharm met en lumière des lacunes importantes dans l'accès aux traitements innovants pour la santé des femmes au Canada

La recherche révèle les défis liés à l'introduction de médicaments innovants dans le domaine de la santé des femmes au Canada

BLAINVILLE, QC, le 29 mai 2025 /CNW/ - Duchesnay, membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), lauréate du Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024 de l'ADRIQ, en collaboration avec PeriPharm, est fière d'annoncer les résultats d'une étude marquante sur l'accessibilité des traitements innovants pour la santé des femmes au Canada. Cette étude révèle des lacunes systémiques et des obstacles importants qui empêchent les Canadiennes d'avoir accès aux thérapies innovantes dont elles ont besoin.

Étude conjointe de Duchesnay et PeriPharm (Groupe CNW/Duchesnay inc.)

L'étude a démontré que sur les 45 produits de santé féminine approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2023, seuls 24 (53 %) avaient reçu l'autorisation réglementaire de Santé Canada en juillet 2024, et seuls 13 de ces produits sont actuellement remboursés dans le cadre des programmes d'assurance publique.1

« Ces résultats soulignent clairement la nécessité de remédier aux inégalités dans l'évaluation, la valorisation et la priorisation de la santé des femmes », a déclaré Dany Hallé, Vice-président, Affaires commerciales, GPD. « Soucieux de façonner l'écosystème de la santé des femmes au Canada, chez Duchesnay, nous sommes convaincu.e.s que les Canadiennes méritent d'avoir accès en temps opportun aux innovations en matière de soins de santé. »

Une autre question importante soulignée par les chercheurs concerne les délais auxquels les Canadiennes sont confrontées dans les processus d'approbation et de remboursement des traitements pour la santé des femmes. Par rapport au délai général d'accès aux médicaments au Canada, le processus d'inscription sur la liste des médicaments remboursés par les programmes d'assurance publique pour les médicaments destinés à la santé des femmes prend un an de plus et peut même dépasser trois ans.

L'étude suggère que le cadre actuel d'évaluation des technologies de santé (HTA), fondé sur des données probantes, pourrait ne pas refléter pleinement la valeur ajoutée des médicaments innovants dans le domaine de la santé des femmes, ce qui pourrait contribuer à retarder ou à entraver leur remboursement et leur accès au marché.

« Il s'agit d'un appel à l'action », a déclaré Catherine Beauchemin, Ph. D., associée chez PeriPharm. « Cette initiative marque une première étape importante vers l'amélioration de l'accès aux innovations en matière de santé des femmes. Pour améliorer la santé des femmes au Canada, nous devons commencer par comprendre leurs besoins et leurs préférences. »

Cette étude servira de référence et jettera les bases d'un document de synthèse rédigé conjointement par des experts de premier plan dans le domaine, qui traitera des défis auxquels les femmes sont finalement confrontées dans l'évaluation des médicaments innovants au Canada. Ce livre blanc devrait être disponible d'ici la fin de l'année.

À PROPOS DE PERIPHARM

Fondée en 2003, PeriPharm est une société canadienne spécialisée dans la pharmacoéconomie et la recherche sur les résultats. La mission de la société est de fournir des services diversifiés et de haute qualité afin d'assurer un accès optimal au marché des innovations en matière de soins de santé. L'activité de PeriPharm repose sur la conviction que les meilleurs traitements disponibles doivent être accessibles à ceux qui en ont besoin. En tant que leader dans le domaine de l'économie de la santé et de la production de données, PeriPharm a contribué au succès de plusieurs initiatives d'accès au marché.

Pour en savoir plus sur PeriPharm visitez le https://peripharm.com/en/ (en anglais seulement).

Suivez-nous sur LinkedIn.

À PROPOS DE DUCHESNAY

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique spécialisée forte d'un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu'à tout récemment, son principal centre d'intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Aujourd'hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différents stades de leur vie. Croyant que les femmes du monde entier méritent d'avoir accès des traitements spécialisés à leurs conditions, Duchesnay distribue maintenant ses produits à l'échelle internationale.

Pous en savoir plus sur Duchesnay visitez le https://duchesnay.com/fr .

Suivez-nous sur LinkedIn.

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

GPD est lauréat du Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024, décerné par l'ADRIQ, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec, qui reconnaît la saine culture d'entreprise et l'engagement de GPD en matière d'innovation pharmaceutique, tandis que le Président de GPD, Éric Gervais, est lauréat du Prix Bernard-Landry 2024 de l'ADRIQ, qui reconnaît son leadership ayant un impact significatif sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour en savoir plus sur Groupe pharmaceutique Duchesnay, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr .

Suivez-nous sur LinkedIn.

1 En comparaison, selon les données disponibles pour la période 2016-2020, 67 % de toutes les nouvelles autorisations de substances actives accordées par la FDA et/ou l'EMA ont été soumises à Santé Canada.

SOURCE Duchesnay inc.

Contact pour les médias : Mariia Savchuk, Conseillère principale en communication, [email protected], +1 (263) 388-3141