Slynd est maintenant accessible à 95 % de la population canadienne assurée par un régime public

BLAINVILLE, QC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Duchesnay Inc., une entreprise pharmaceutique spécialisée en santé des femmes et membre du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD), lauréate du Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024 de l'ADRIQ, est heureuse d'annoncer que Slynd (drospirénone 4 mg) est désormais remboursé par les régimes provinciaux de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que par les programmes fédéraux (y compris les services de santé non assurés, les Forces armées canadiennes et Anciens Combattants Canada). Cette méthode contraceptive est également remboursée par la plupart des régimes privés et par la province de Québec (RAMQ depuis 2023).

La couverture de Slynd au Canada (Groupe CNW/Duchesnay inc.)

Duchesnay Inc. a rendu Slynd, qui est un médicament sur ordonnance, disponible pour les femmes canadiennes en 2022. Cette option contraceptive est apparue 50 ans après l'introduction de la première pilule progestative (POP) en 1972. Slynd est indiqué pour prévenir les grossesses chez les adolescentes et les femmes adultes. Il contient comme seul ingrédient actif la drospirénone 4 mg, une forme synthétique de la progestérone.

« En tant que femme, je ne pourrais être plus fière de cette annonce, car cela signifie l'accès à une médecine innovante qui prend en compte la capacité de paiement des femmes. Le bien-être des femmes étant au cœur de notre mission, l'équipe de Duchesnay s'emploie à rendre les options de contraception novatrices accessibles aux femmes canadiennes afin de combler l'écart en matière d'accès équitable aux soins de santé reproductive, en habilitant ainsi les femmes à prendre des décisions concernant leur propre corps », a déclaré Édith Sirard, Directrice, Ventes et marketing, Duchesnay.

Les professionnels de la santé plaident depuis des années en faveur d'un accès équitable à la contraception, car cela peut améliorer considérablement les résultats en matière de santé en donnant aux femmes un meilleur contrôle sur leurs choix reproductifs tout en réduisant le risque de grossesse non désirée et les complications de santé associées.

« L'annonce de la couverture d'un comprimé à base de progestatif (Slynd) sécuritaire et efficace constitue une avancée importante pour la santé des femmes. Les femmes canadiennes devraient avoir accès à un large éventail d'options contraceptives, car il n'existe pas de méthode universelle applicable à toutes les femmes. Il est essentiel d'éliminer l'obstacle du coût pour garantir que chaque femme puisse choisir la méthode contraceptive la plus sécuritaire et la mieux adaptée à ses besoins », a déclaré Dre Amanda Black, ancienne présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC).

Slynd offre une posologie 24/4 (24 comprimés actifs suivis de quatre comprimés inactifs à prendre une fois par jour pendant 28 jours consécutifs) et une plage de sécurité de 24 heures en cas d'oubli, suite à laquelle aucune autre contraception n'est nécessaire pour prévenir une grossesse si le comprimé oublié est pris à l'intérieur de cette plage de sécurité de 24 heures.1

« Les contraceptifs à base de progestatif sont une option adaptée à de nombreuses femmes en âge de procréer. C'est pourquoi il est si important que les patientes aient accès à ces médicaments essentiels. La couverture du Slynd par le Programme de médicaments de l'Ontario est une grande victoire pour mes patientes », a déclaré Dr Costescu, spécialiste du planning familial et professeur associé au département d'obstétrique et de gynécologie de l'université McMaster à Hamilton, Ontario.

Slynd est contre-indiqué chez les femmes qui présentent une hypersensibilité à ce médicament ou à l'un des ingrédients de la formulation de ce dernier, incluant les ingrédients non médicinaux, ou à un composant du contenant et chez les femmes qui présentent les affections suivantes : l'insuffisance rénale, l'insuffisance surrénalienne, l'antécédent de cancer du col de l'utérus ou le cancer progestatif-dépendant, les tumeurs hépatiques, bénignes ou malignes, ou l'insuffisance hépatique, des saignements utérins anormaux non diagnostiqués.1

Veuillez consulter la monographie de produit au https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00070310.PDF pour y trouver les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d'usage clinique. Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit auprès de notre Service d'information médicale. Veuillez communiquer avec nous au numéro 1-888-666-0611 ou à l'adresse [email protected] .

À PROPOS DE DUCHESNAY

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique spécialisée forte d'un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu'à tout récemment, son principal centre d'intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Aujourd'hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différents stades de leur vie. Croyant que les femmes du monde entier méritent d'avoir accès des traitements spécialisés à leurs conditions, Duchesnay distribue maintenant ses produits à l'échelle internationale.

Pous en savoir plus sur Duchesnay visitez le https://duchesnay.com/fr .

LinkedIn

À PROPOS DU GROUPE PHARMACEUTIQUE DUCHESNAY

Le siège social du Groupe pharmaceutique Duchesnay (GPD) et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le Groupe est constitué de six sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay (Canada) et Duchesnay USA, qui se consacrent toutes deux à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares ; et Analog Pharma Canada et Analog Pharma, qui se spécialisent dans les médicaments génériques orphelins. Depuis son usine de fabrication ultramoderne à Blainville, GPD exporte ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

GPD est l'une des 8 entreprises sélectionnées à travers le pays pour participer au Projet pour l'hypercroissance mondiale du gouvernement du Canada. Cette nomination offre un soutien exclusif et personnalisé pendant au moins deux ans, dans le but d'accélérer notre croissance pour devenir une entreprise pilier de l'économie canadienne.

GPD est lauréat du Prix Innovation, Sciences de la vie, 2024, décerné par l'ADRIQ, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec, qui reconnaît la saine culture d'entreprise et l'engagement de GPD en matière d'innovation pharmaceutique, tandis que le Président de GPD, Éric Gervais, est lauréat du Prix Bernard-Landry 2024 de l'ADRIQ, qui reconnaît son leadership ayant un impact significatif sur l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec.

À travers ses propres activités de recherche et de développement, ainsi que grâce à des partenariats exclusifs, Groupe pharmaceutique Duchesnay offre des traitements innovants pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. GPD tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive de même qu'un environnement de travail flexible. L'entreprise est profondément engagée en faveur de la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives.

Pour en savoir plus sur Groupe pharmaceutique Duchesnay, visitez le https://duchesnaypharmaceuticalgroup.com/fr .

LinkedIn

Références 1. Duchesnay Inc., Monographie de produit Slynd, le 12 avril 2023 :

https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00070310.PDF

