Ce matin, le nouveau Bureau de promotion des investissements a été inauguré, axé sur l'accélération de l'identification de projets d'investissement dans des secteurs de grande valeur tels que les services aux entreprises, les dispositifs médicaux et les semi-conducteurs.

SANTA CLARA, Californie, 18 février 2026 /CNW/ - Le Costa Rica a franchi une étape stratégique dans son programme d'investissement direct étranger (IDE) ce matin avec l'inauguration d'un bureau de promotion des investissements (IPO) dans la Silicon Valley, destiné à attirer les entreprises technologiques et les fabricants de semi-conducteurs. Le nouveau bureau de Trade & Investment Promotion Agency du Costa Rica (PROCOMER) cherche à faire du pays, une destination concurrentielle dans un paysage international de plus en plus complexe.

PROCOMER ouvre un bureau de promotion des investissements dans la Silicon Valley pour accélérer l’attraction de technologies de pointe

Avec cette inauguration, dirigée par le ministre du Commerce extérieur, Manuel Tovar, PROCOMER a officiellement commencé les opérations de son Bureau de promotion de l'investissement (IPO) dans le comté de Santa Clara, au cœur de la Silicon Valley, l'une des principales sources de projets d'investissement au monde et l'origine principale des investissements étrangers directs des États-Unis à l'échelle mondiale.

« L'ouverture de ce bureau dans la Silicon Valley envoie un signal clair que le Costa Rica n'attend pas l'avenir - nous le construisons activement. Nous voulons nous rapprocher des innovateurs, des investisseurs et des partenaires stratégiques au sein de l'écosystème technologique le plus dynamique au monde. Notre pays offre des talents hautement qualifiés, une stabilité démocratique et un environnement commercial concurrentiel qui nous positionne comme un partenaire fiable pour renforcer les chaînes d'approvisionnement résilientes et attirer les investissements dans les semi-conducteurs et les technologies de pointe », a déclaré le ministre Tovar lors de l'événement.

L'inauguration a réuni des représentants et des décideurs d'entreprises de premier plan dans des secteurs stratégiques clés de la Californie, notamment les services numériques, les technologies de la santé, la fabrication de pointe et l'agroalimentaire.

« Cet IPO reflète la vision de PROCOMER en tant qu'agence officielle d'attraction des investissements du pays et en tant que partenaire stratégique pour des projets en quête de stabilité, de talent et d'un écosystème productif solide. La Californie concentre certains des écosystèmes d'affaires les plus dynamiques au monde, et à partir de là, nous identifierons de nouveaux projets, soutiendrons les processus d'expansion et accélérerons l'arrivée d'investissements qui génèrent de l'emploi, du transfert des connaissances et des liens productifs dans toutes nos régions », a déclaré Laura López, PDG de PROCOMER.

Ce bureau fait partie de la stratégie plus large d'attraction d'investissements du Costa Rica et répond à la décision d'étendre sa présence directe sur des marchés très concurrentiels, dans le but d'obtenir de nouveaux projets à forte valeur ajoutée dans des secteurs où le pays a fait ses preuves et possède des talents qualifiés, tels que les services aux entreprises, la fabrication de pointe (y compris les dispositifs médicaux et les semi-conducteurs), l'agroalimentaire et les infrastructures touristiques.

Entre 2014 et 2024, 101 projets d'investissement au Costa Rica ont vu le jour en Californie. Parmi ceux-ci, 63 concernaient le secteur des services, générant environ 13 300 emplois, tandis que 26 projets portaient sur la fabrication de pointe, créant environ 5 900 emplois. Ces chiffres confirment que la Californie est un marché prioritaire en ce qui concerne la stratégie d'attraction des investissements du pays.

Le nouvel IPO jouera un rôle actif dans l'identification et l'attraction de nouveaux projets d'investissement, ainsi que dans le soutien à la rétention et à l'expansion des entreprises californiennes déjà actives au Costa Rica. Il servira également de pont direct entre les équipes d'investissement du Costa Rica et les entreprises californiennes, assurant un soutien complet et spécialisé tout au long du processus d'évaluation et d'établissement.

