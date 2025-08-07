Le Costa Rica Trade & Investment Summit réunira plus de 1 000 entreprises et positionnera le pays comme une destination stratégique pour le commerce et l'investissement

Plus d'informations et inscription : www.costaricasummit.com

SAN JOSÉ, Costa Rica, 7 août 2025 /CNW/ - Du 1er au 5 septembre, le Costa Rica accueillera plus de 400 acheteurs et investisseurs venus de 45 pays à l'occasion du Costa Rica Trade & Investment Summit 2025, le rendez-vous d'affaires le plus influent d'Amérique latine pour ceux qui recherchent des opportunités dans les exportations et l'investissement.

Organisé par la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), ce sommet intégrera pour la première fois la promotion des exportations et l'attraction d'investissements directs étrangers dans un même espace, avec une expérience axée sur des résultats concrets, la création de partenariats stratégiques et une vision à long terme.

«Le Costa Rica est l'un des partenaires commerciaux et d'investissement les plus fiables, stratégiques et visionnaires du continent, avec un accès aux deux tiers du PIB mondial et un emplacement idéal pour les affaires. Notre proposition associe qualité, durabilité et innovation, avec une capacité éprouvée à connecter les marchés. Ce sommet illustre le niveau auquel le Costa Rica se projette à l'international et la capacité de PROCOMER à générer des affaires entre entrepreneurs, exportateurs et investisseurs », a déclaré Laura López, Directrice générale de PROCOMER.

L'édition 2025 réunira plus de 1 000 entreprises, parmi lesquelles des exportateurs costariciens, des fournisseurs spécialisés au service de projets d'investissement étranger et des multinationales déjà implantées dans le pays, créant ainsi un espace de réseautage multisectoriel de haut niveau.

Pendant cinq jours, les participants internationaux prendront part à plus de 3 200 rendez-vous d'affaires, à des vitrines commerciales sectorielles, à des visites techniques de zones franches et de régions productives à l'intérieur et à l'extérieur de la Grande Aire Métropolitaine, ainsi qu'à des conférences spécialisées animées par des personnalités de renom telles que Natalia Bayona (Directrice exécutive, ONU Tourisme), Didi Caldwell (PDG, Global Location Strategies), Katie McGinty (Vice-présidente, Johnson Controls) et Henry Loewendahl (PDG, Wavteq).

La délégation internationale comprendra des représentants de marchés clés tels que les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Inde, le Japon, le Canada, le Mexique, la Colombie, le Chili, l'Espagne, la France, la Suisse, les Pays-Bas et le Brésil, consolidant ainsi le pays comme un point de rencontre pour les talents, la durabilité et les opportunités d'affaires de plus haut niveau dans la région.

Au premier semestre 2025, le Costa Rica a exporté pour plus de 11 milliards de dollars américains de biens, avec une forte présence de secteurs tels que les dispositifs médicaux de précision, l'agriculture, l'alimentaire, le pharmaceutique et l'électrique-électronique. Cette diversification de produits et de destinations reflète une économie résiliente, dotée d'un savoir-faire technique et d'une valeur ajoutée, capable de répondre aux besoins des marchés mondiaux avec des solutions durables et de haute qualité.

Parallèlement, le Costa Rica s'affirme comme une destination d'investissement international, avec plus de 400 entreprises multinationales implantées sur son territoire, grâce à son capital humain spécialisé, son régime de zone franche, son leadership en matière de durabilité et sa connectivité logistique. Des secteurs tels que les dispositifs médicaux, les services aux entreprises, la fabrication avancée et la technologie y trouvent un hub fiable pour développer des opérations à fort impact.

Pour en savoir plus sur le programme, les secteurs participants et le processus d'inscription en tant qu'acheteur ou investisseur : www.costaricasummit.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2746597/BTM_2024.jpg

SOURCE PROCOMER

CONTACT : Fabiola Solano, [email protected]