Prochain partenariat Québec/Municipalités - Les municipalités locales sont engagées pour la prospérité des régions

QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Les mairesses et maires du Caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se sont rencontrés aujourd'hui à Québec dans le cadre des consultations sous le thème « Des moyens à la hauteur de nos responsabilités ».

Il s'agit du troisième caucus de l'UMQ à se réunir depuis une semaine en prévision du renouvellement du partenariat entre Québec et les municipalités. Cette rencontre du Caucus des municipalités locales a permis de rappeler, une fois de plus, que les municipalités assument aujourd'hui des responsabilités qu'elles n'assumaient pas il y a quelques années.

« C'est sans surprise que nous avons encore pu faire le constat aujourd'hui que les municipalités sont au premier rang des grands enjeux nationaux et que malgré toute l'agilité déployée par celles-ci, elles doivent porter à bout de bras plusieurs services essentiels à la population, et ce, avec de moins en moins de budget. », a souligné le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

« Aujourd'hui nous avons échangé sur nos priorités avec les mairesses et maires du Caucus des municipalités locales. Bien que nos municipalités aient des réalités très diversifiées, nos discussions et réflexions d'aujourd'hui démontrent notre unité et note volonté de faire avancer nos dossiers communs. Une chose est claire, nous devons diminuer notre dépendance à l'impôt foncier. Nous avons de grands défis devant nous, autant climatiques, sociaux qu'économiques. Il est essentiel que les municipalités locales aient en main tous les leviers pour jouer leur rôle de gouvernement de proximité.», a déclaré le président du Caucus des municipalités locales et maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers

La voix des gouvernements de proximité

