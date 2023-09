Prochain partenariat Québec/Municipalités - Les cités régionales mobilisées pour une plus grande équité fiscale

SOREL-TRACY, QC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Les mairesses et maires du Caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se sont rassemblés aujourd'hui à Sorel-Tracy dans le cadre des consultations sous le thème « Des moyens à la hauteur de nos responsabilités ».

Organisée en prévision du renouvellement du partenariat entre Québec et les municipalités, cette rencontre du Caucus des cités régionales est une étape importante pour amorcer les discussions avec le gouvernement du Québec en proposant des solutions concrètes afin de tendre vers un meilleur équilibre fiscal entre Québec et les municipalités, qui assument aujourd'hui d'importantes responsabilités qu'elles n'assumaient pas il y a quelques années.

Lors de cette rencontre, les résultats d'une étude réalisée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) pour l'UMQ portant sur la lourdeur administrative liée aux exigences du gouvernement envers les municipalités ont été dévoilé. Cette étude démontre que ces exigences coutent annuellement 330 millions de dollars aux municipalités et met de l'avant des solutions qui peuvent être déployées rapidement pour permettre des allégements financiers de 21,4 millions pour les municipalités.

« Dans le cadre de cette consultation qui suit celle du Caucus des grandes villes hier à Montréal, nous avons encore une fois pu constater que les municipalités sont au premier rang des grands enjeux nationaux tels que le financement du transport collectif et l'adaptation aux changements climatiques. Malgré toute l'agilité déployée par celles-ci, elles doivent porter à bout de bras plusieurs services essentiels à la population, et ce, avec de moins en moins de budget. Les prochains mois seront cruciaux pour consolider notre partenariat, poursuivre le dialogue avec le gouvernement, et ce, afin de diminuer notre dépendance à l'impôt foncier. », a souligné le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

« Aujourd'hui nous avons eu la chance d'échanger sur nos priorités avec l'ensemble des mairesses et maires du Caucus des cités régionales. Nous avons de nouvelles responsabilités, de nouveaux défis, autant climatiques que sociaux et il est essentiel que les cités régionales aient en main les outils fiscaux et financiers adaptés à cette nouvelle réalité. », a déclaré le président du Caucus des cités régionales et maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau

La voix des gouvernements de proximité

