Procès d'Amazon : les tentatives de syndicalisation étaient surveillées

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Après avoir nié pendant de longues minutes qu'Amazon surveillait les activités syndicales dans ses entrepôts, Valérie Levesque, gestionnaire des « relations avec les employés », a fini par admettre du bout des lèvres que son équipe suit le niveau de satisfaction des salarié-es à l'aide d'une échelle allant de 1 à 5. Des événements comme la signature de cartes syndicales pourraient ainsi faire grimper l'indice de risque en passant de 5, « risque perçu », à 1, « risque imminent », explique-t-elle pendant son interrogatoire.

Au sortir d'une séquence d'audiences de six jours au Tribunal administratif du travail (TAT), la CSN a continué de brosser le portrait du fonctionnement des entrepôts Amazon ainsi que des mécanismes de surveillance de la « satisfaction des employés ».

« Les contradictions s'accumulent et il devient de plus en plus difficile pour Amazon de prétendre que la fermeture de leurs entrepôts n'est pas une réponse directe à la syndicalisation », explique la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Dans les derniers jours, le tribunal a également entendu le gestionnaire du Projet Maple, Rajkumar Chatterjee. Ce dernier a expliqué à la cour qu'Amazon, afin de faire face à la période achalandée de fin d'année, préfère sous-traiter ses activités plutôt que de payer pour l'ouverture de quarts supplémentaires. La CSN a aussi plaidé à l'encontre de l'ordonnance de non-divulgation, non-diffusion et non-publication visant plusieurs documents déposés au dossier et qui contiennent des renseignements pertinents à la résolution du litige. Les audiences ne reprendront qu'en décembre prochain.

À propos

Le 19 avril 2024, la CSN déposait une requête auprès du TAT pour représenter les230 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, rue Ernest-Cormier à Laval. Au cours des semaines précédentes, un grand nombre de salarié-es avaient rallié leur syndicat. Le 10 mai, le TAT accréditait officiellement le syndicat, reconnaissant qu'une majorité d'employé-es y avaient adhéré.

La négociation en vue d'établir une première convention collective a commencé en juillet 2024. Le 22 janvier 2025, Amazon annonçait son intention de fermer ses sept entrepôts au Québec et de céder l'ensemble de ses opérations à la sous-traitance.

Rappelons qu'Amazon a été condamnée par le TAT pour ingérence et entraves antisyndicales à l'entrepôt YUL2 à Lachine et qu'elle subit actuellement un procès du même type pour des actions similaires menées à l'entrepôt DXT4 de Laval.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Camila Rodriguez-Cea, conseillère en communication, 438 882-1275 ou [email protected]