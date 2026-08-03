Lockout chez Béton Provincial - Béton Provincial reconnue coupable d'entrave syndicale et de négociation de mauvaise foi

MONTRÉAL, le 3 août 2026 /CNW/ -- Après huit semaines de lockout, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Demix Béton-CSN (Division Saint-Eustache) se réjouit d'une décision rendue le 28 juillet 2026 par le Tribunal administratif du travail (TAT), qui conclut que Béton Provincial a contrevenu aux articles 12 et 53 du Code du travail en s'adressant directement aux salarié-es pour contourner le processus de négociation collective.

Ce que le TAT a constaté

Le 10 février 2026, avant même la tenue de la première séance de négociation prévue pour le renouvellement de la convention collective, deux dirigeants de l'employeur se sont présentés à l'usine de Saint-Eustache et ont rencontré individuellement 18 salarié-es, sur les 25 que compte l'établissement, pour leur remettre un document intitulé « Offre monétaire - St-Eustache ». Ce document proposait notamment une prime forfaitaire pour chaque employé si une entente était conclue avant le 31 mars 2026.

« Cette décision confirme ce que nous savions depuis le 10 février : l'employeur a tenté de nous court-circuiter et de négocier par-dessus la tête du syndicat. Le Tribunal vient rappeler clairement que ce genre de pratique est illégal et ne sera pas toléré », rapporte le secrétaire du syndicat, Yves Beaupré.

Le Tribunal a jugé que cette démarche visait à court-circuiter le comité syndical de négociation et à faire pression sur les salariés pour qu'ils adhèrent individuellement aux propositions patronales, en écartant l'acteur syndical. Le Tribunal a également relevé que le document présenté aux salariés était incomplet, voire trompeur, en omettant plusieurs reculs importants demandés par l'employeur, notamment en matière de primes de soir et de nuit, d'assurances collectives, d'heures supplémentaires, de régime de retraite et de mobilité de la main-d'œuvre entre les usines.

« Un employeur ne peut pas s'adresser directement à nos membres pour tenter d'obtenir leur adhésion individuelle à une offre, surtout avant même le début des négociations. C'est notre rôle de représenter nos membres à la table de négociation. Le Tribunal vient de le réaffirmer sans équivoque », explique la présidente du Conseil central des Laurentides-CSN, Chantal Maillé.

Les ordonnances rendues

Le Tribunal a :

accueilli la plainte et déclaré que Béton Provincial Ltée a contrevenu aux articles 12 et 53 du Code du travail en diffusant le document « Offre monétaire - St-Eustache »;

en diffusant le document « Offre monétaire - St-Eustache »; ordonné à l'employeur de cesser de s'adresser directement ou indirectement aux salarié-es au sujet de la négociation en cours;

ordonné à l'employeur de négocier avec diligence et bonne foi avec le syndicat;

ordonné à l'employeur de transmettre lui-même, par courriel et dans les 72 heures, une copie de la décision à l'ensemble des salarié-es de l'unité de négociation;

réservé sa décision quant à la demande de dommages punitifs du syndicat, laquelle sera tranchée ultérieurement.

« Nos membres ont vu clair dans cette tentative de division, et le Tribunal leur donne aujourd'hui raison. Nous nous attendons maintenant à ce que Béton Provincial négocie de bonne foi, avec diligence, et nous serons au rendez-vous pour défendre les intérêts de nos membres jusqu'à l'obtention d'une convention collective juste », déclare le président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, Kevin Gagnon.

Pour rappel

L'offre patronale déposée le 5 juin dernier, rejetée à l'unanimité par les membres, prévoyait notamment un gel salarial pour les deux premières années de la convention, suivi d'augmentations totalisant 3,8 % pour les trois années suivantes, ainsi qu'une réduction des avantages liés au régime d'assurance collective, à l'accès aux heures supplémentaires, à la période de repas et au régime de retraite.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Demix Béton-CSN (Division Saint-Eustache) représente les 25 opérateurs de bétonnières, mécaniciens et hommes de cour de l'usine de Saint-Eustache. Il est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et au Conseil central des Laurentides-CSN. Fondée en 1921, la CSN regroupe 350 000 travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Valérie Gilker Létourneau, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 588-1654, Courriel : [email protected]