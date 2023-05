Prix Vox populi 2023 : 10 conseils d'élèves sont à l'honneur pour leur engagement exceptionnel

QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Dix conseils d'élèves sont à l'honneur aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec dans le cadre du programme Vox populi : Ta démocratie à l'école!

Chacun de ces conseils d'élèves remporte une bourse de 1 000 $ pour leur implication exceptionnelle au cœur de leur école. C'est au cours d'un gala virtuel qui se tient ce 18 mai que Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec, accompagnée du directeur général des élections, M. Jean-François Blanchet, rend hommage aux lauréates et aux lauréats.

« C'est une grande fierté de souligner le dynamisme et l'engagement exceptionnel de ces jeunes. Vox populi représente une expérience de démocratie unique qui leur permet de vivre le processus d'une élection et de participer activement aux décisions qui touchent à la vie de leur école. Il faut également reconnaître le travail des accompagnateurs et des directions qui soutiennent les conseils d'élèves dans la réalisation de leurs projets », a précisé Mme Roy.

Sous l'initiative de l'Assemblée nationale du Québec, de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant et d'Élections Québec, les prix Vox populi visent à récompenser les conseils d'élèves membres du programme Vox populi qui se sont démarqués et qui ont su faire une différence dans leur milieu. Les dix projets lauréats de l'année scolaire 2022-2023 seront dévoilés au cours du gala virtuel.

Programme Vox populi : Ta démocratie à l'école!

Au cours de l'année scolaire 2022-2023, le programme Vox populi : Ta démocratie à l'école! a permis de soutenir les conseils d'élèves de 266 écoles primaires et secondaires réunissant 3 699 jeunes élues et élus. À travers ce programme, les élèves des écoles primaires et secondaires vivent un processus électoral. Les jeunes mettent en pratique des valeurs démocratiques et participent, par l'entremise de conseils d'élèves, aux décisions ayant un impact sur la vie de leur école. Chaque année, l'engagement de jeunes élues et élus par leurs pairs et de responsables de conseil d'élèves est souligné dans le cadre d'une activité récompense. Pendant cette journée spéciale, 10 000 $ sont donnés en bourse aux 10 conseils d'élèves qui se sont démarqués par leur engagement.

« Les prix Vox populi rendent hommage à une variété d'initiatives qui démontrent que la démocratie ne se limite pas à l'exercice du droit de vote. En effet, elle se vit partout; elle a des retombées significatives et positives sur tous les pans de notre société. Bravo aux conseils d'élèves lauréats! Vous contribuez à garder notre démocratie vivante et à la faire rayonner au Québec », a mentionné M. Jean-François Blanchet.

À propos de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant a pour mission de favoriser et de promouvoir les connaissances sur les institutions politiques et parlementaires. Son équipe s'assure que, chaque jour, la jeunesse du Québec s'approprie, un peu plus et mieux, notre système démocratique.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. Élections Québec produit une diversité de programmes et contenus éducatifs sur les élections, sur le droit de vote et sur la participation à la vie démocratique.

