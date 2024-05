Prix Solange-Chalvin 2024 : Lancement des mises en candidature !

MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) annonce l'ouverture de la période de mise en candidature des prix Solange-Chalvin. Offerts en collaboration avec un partenaire de longue date du MIFI, Culture pour tous, ces prix soulignent l'effort de personnes adultes qui apprennent ou qui ont appris le français au Québec ainsi que la contribution exceptionnelle du personnel enseignant, des partenaires et des bénévoles qui les accompagnent dans leur parcours d'apprentissage.

Pour cette deuxième édition, le Ministère ajoute une catégorie « Bénévole » pour le prix Solange-Chalvin. Au total, le prix comptera désormais quatre catégories pour lesquelles cinq récompenses seront remises :

La catégorie « Personne adulte ayant suivi ou suivant un parcours d'apprentissage du français au Québec », qui récompense une personne adulte afin de reconnaître ses efforts d'apprentissage du français ;





La catégorie « Personnel enseignant du MIFI », qui reconnaît la contribution exceptionnelle d'un membre du personnel enseignant du Ministère ;





La catégorie « Partenaire du MIFI en apprentissage du français » récompense un organisme à but non lucratif et un établissement d'enseignement partenaire du MIFI qui accompagnent et soutiennent les personnes adultes dans leur apprentissage du français ;





La catégorie « Personne bénévole qui accompagne les personnes en apprentissage du français au sein d'un organisme partenaire en francisation », une nouvelle catégorie qui vise à récompenser une personne qui s'implique au sein d'un organisme à but non lucratif partenaire du MIFI afin de soutenir une personne dans son parcours d'apprentissage du français.

Les personnes et les organisations intéressées ont jusqu'au 18 juillet 2024 pour soumettre leur candidature en ligne. Les prix seront remis lors de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, un événement qui vise notamment à encourager le dialogue et le rapprochement interculturel ainsi qu'à faire valoir l'apport positif de l'immigration et de la diversité. La prochaine édition aura lieu à l'automne 2024.

Citations :

« Le prix Solange-Chalvin représente la plus haute distinction au Québec pour souligner les efforts des nouveaux arrivants dans l'apprentissage du français. Notre gouvernement est fier d'encourager l'engagement et le dévouement de toutes les personnes qui ont choisi le Québec et notre langue commune. Nous sommes aussi heureux de pouvoir reconnaître le travail exceptionnel du personnel enseignant, celui de nos partenaires et des nombreux bénévoles qui accompagnent les personnes dans leur parcours ».

Mme Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Les efforts et le cœur que les néo-Québécoises et néo-Québécois mettent à apprendre le français sont admirables et méritent d'être célébrés. C'est avec fierté que Culture pour tous s'associe au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour tourner les projecteurs vers des individus, organismes et bénévoles au parcours absolument inspirant. »

M. Michel Vallée, président-directeur général, Culture pour tous

Faits saillants

Rappelons que le MIFI a nommé ce prix Solange-Chalvin afin de souligner l'apport d'une femme exceptionnelle à la promotion et à la qualité de la langue française. Pionnière dans le monde journalistique et administratrice dans la fonction publique du Québec durant plus de 10 ans à l'Office de la langue française, qui se nomme aujourd'hui l'Office québécois de la langue française (OQLF), Solange Chalvin a grandement contribué à l'application de la Charte de la langue française au sein des entreprises. En 2020, elle a reçu du gouvernement du Québec, le prix Georges-Émile-Lapalme, la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la promotion et à la qualité de la langue française parlée ou écrite au Québec.

Liens connexes :

Prix Solange-Chalvin :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/immigration/solange-chalvin





: https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/immigration/solange-chalvin Pour soumettre sa candidature :

https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/prix-solange-chalvin/appel-de-candidatures-2024/





https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/prix-solange-chalvin/appel-de-candidatures-2024/ Semaine québécoise des rencontres interculturelles :

https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles





https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles Culture pour tous :

https://www.culturepourtous.ca/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : William Demers, Attaché politique, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 438 873-9819; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630