QUÉBEC, le 1er mars 2023 /CNW/ - C'est avec fierté que Sollio Groupe Coopératif a couronné les gagnants du Prix relève Sollio lors d'une soirée gala clôturant sa 101e assemblée générale annuelle, qui s'est déroulée le 23 février dernier.

Les fermes gagnantes et finalistes

Les trois fermes lauréates du Prix relève Sollio 2022-2023. (Groupe CNW/Sollio Groupe Coopératif) Les trois fermes lauréates du Prix relève Sollio 2022-2023. (Groupe CNW/Sollio Groupe Coopératif) Les trois fermes lauréates du Prix relève Sollio 2022-2023. (Groupe CNW/Sollio Groupe Coopératif)

Voici les portraits des fermes gagnantes et finalistes à découvrir à travers des vidéos et des articles leur étant dédiés dans le magazine Coopérateur. Unique dans le paysage des concours agricoles canadiens, le Prix relève Sollio se permet cette année une extension chez un réseau partenaire de Sollio Agriculture, soit le Groupe Agromart.

Profil et catégorie Gagnants Finalistes Membre Sollio -

Transfert Ferme Karibel

Novago Coopérative

Vidéo

Article Ferme Badat 2016

VIVACO groupe coopératif

Vidéo

Article Membre Sollio -

Établissement Ferme Lait'xcellence

Unoria Coopérative

Vidéo

Article Ferme M&M

Unoria Coopérative

Vidéo

Article Client Groupe

Agromart - Transfert Hakkesteegt's Poultry Farm Ltd.

Vidéo

Article Chadwick Farms Inc.

Vidéo

Article



Lankhuijzen Farms Ltd.

Vidéo

Article

À propos du Prix relève Sollio

Depuis plus de 20 ans, le Prix relève Sollio met en valeur des familles agricoles du réseau de coopératives de Sollio et du Groupe Agromart ayant réussi avec succès le transfert ou le démarrage d'une entreprise agricole tout en assurant la pérennité et l'équité de toutes les parties prenantes. Comme coopérative pancanadienne, Sollio Groupe Coopératif souhaite offrir l'occasion aux entrepreneurs agricoles de s'inspirer des meilleurs modèles de transfert et d'établissement d'ici. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop/fr/PrixReleveSollio.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 850 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,9 milliards $ et à plus de 11,6 milliards $ en incluant les coopératives affiliées. Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop.

SOURCE Sollio Groupe Coopératif

Renseignements: Anouk Petit, Directrice des communications, 514 590-3150, [email protected]