PRIX PROSPÈRE DU CPQ : LES ENTREPRISES RÉCIPIENDAIRES SONT DÉVOILÉES

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En présence du ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec l'Honorable Pablo Rodriguez ainsi que le chef Ghislain Picard, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a dévoilé hier soir les cinq employeurs qui ont remporté un Prix PROSPÈRE. Les entreprises qui se sont vues décerner un PROSPÈRE sont Cogeco pour l'Employeur bâtisseur, LM Wind Power Canada inc. pour l'Employeur de la diversité et de l'inclusion, Omy Laboratoires pour le Nouvel Employeur, Evol pour l'Employeur innovant et Norda Stelo inc. pour l'Employeur d'exception. Ce sont près de 550 représentants du milieu des affaires qui se sont déplacés pour cette prestigieuse soirée.

« Notre économie, comme notre société, est en train d'évoluer et je suis fier de voir le Québec à l'avant-garde de ces changements. Nos entreprises québécoises ne font pas juste suivre la tendance, elles la définissent et se positionnent pour être des leaders de l'économie de demain. Les employeurs qui ont remporté un Prix PROSPÈRE en sont un bel exemple », déclare l'Honorable Pablo Rodriguez.

« Au nom des Premières Nations au Québec et Labrador, j'apprécie l'immense privilège d'être parmi ceux qui prennent part à ce premier Gala Prospérité visant à récompenser cinq employeurs d'exception, que je tiens d'ailleurs à féliciter. L'APNQL reconnaît les valeurs que promeut le CPQ et tient à le remercier pour son esprit d'ouverture, en associant les peuples autochtones dans sa démarche pour faire progresser le Québec. Une belle alliance est en train de prendre forme », déclare le chef Picard.

Le leadership de Cogeco souligné

Le CPQ a remis la grande reconnaissance de l'Employeur bâtisseur à Cogeco notamment pour son rôle pour l'avancement des femmes en communications et en technologies. L'entreprise a créé le Réseau des Femmes Cogeco qui permet d'offrir aux employées des possibilités de perfectionnement professionnel, du réseautage et du mentorat. Cogeco s'est également associée à l'Université Laval pour créer un programme de maîtrise sur mesure en équité, diversité et inclusion (EDI).

« Cogeco a su démontrer qu'elle est à juste titre l'un des meilleurs employeurs du Québec. Elle pose des actions sur tous les plans : engagement communautaire, préparation de la relève, conciliation travail-famille, environnement de travail hybride. C'est aussi une entreprise qui tire son épingle du jeu dans un secteur d'activités ultra compétitif et ce, depuis 65 ans », déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Un modèle d'intégration gaspésien honoré

L'employeur LM Wind Power (Canada) inc., basé à Gaspé depuis 2005, a impressionné le jury de sélection pour ses nombreuses initiatives d'inclusion et d'intégration de travailleurs philippins.

L'entreprise en pleine expansion s'est notamment rendue aux Philippines pour se renseigner sur leur culture, préparer des formations sur la diversité et offrir des cours de francisation aux nouveaux arrivants. Elle s'est aussi alliée au syndicat et aux organismes locaux de la Gaspésie pour organiser des activités de découverte aux travailleurs.

Le travail de LM Wind Power (Canada) inc. fait figure de modèle inspirant en matière d'intégration et de régionalisation des travailleurs immigrants. C'est d'ailleurs une entreprise de référence en matière de recrutement de travailleurs étrangers temporaires au Québec.

La PME Omy Laboratoires récompensée

Créé en 2018, Omy Laboratoires est une jeune entreprise dont les produits ont provoqué une petite révolution dans le domaine dermocosmétique sur mesure. La PME s'est démarquée par ses nombreux projets écologiques, son souci d'intégration et représentation de la diversité au sein de son équipe et ses politiques de formation du personnel.

Evol : un modèle de gouvernance innovant

« Evol s'est mérité le prix de l'Employeur innovant pour sa gouvernance unique inspirée des entreprises libérées. L'organisation, qui opère avec un minimum de hiérarchie, favorise ainsi le partage du pouvoir décisionnel, le développement de ses richesses humaines et le déploiement d'initiatives innovantes. L'employeur offre aussi une multitude de ressources pour accroître le bien-être de ses employés », complète M. Blackburn.

Norda Stelo inc. : une confiance et une transparence renouvelées

Finalement, la candidature de Norda Stelo Inc. est sortie du lot surtout pour sa vision d'unité entre les différentes divisions de l'entreprise. En voulant briser les silos, l'employeur a démontré qu'il méritait la mention d'Employeur d'exception. La firme d'ingénierie a aussi revu en profondeur sa culture et sa gouvernance pour solidifier la confiance.

Le Gala est rendu possible grâce à nos partenaires. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires majeurs : Intact Assurance, Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les Coops de l'information, Amazon, Hatch, Arcelor Mittal, RBC Banque Royale et Loto-Québec.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Source : Victoria Drolet, Conseillère principale aux affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : 438 888-3312