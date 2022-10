PRIX PROSPÈRE DU CPQ : LES ENTREPRISES FINALISTES SONT DÉVOILÉES

MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) dévoile aujourd'hui les entreprises retenues pour les Prix PROSPÈRE. Au terme d'un processus de délibération du jury, trois finalistes par catégorie ont été sélectionnés pour les Prix PROSPÈRE Nouvel Employeur, Employeur de la diversité et de l'inclusion, Employeur innovant, Employeur d'exception et Employeur bâtisseur. Les grands gagnants seront connus lors du Gala Prospérité Québec le 20 octobre prochain devant quelque 700 représentants du milieu des affaires. C'est Isabelle Maréchal, journaliste et animatrice de radio, qui sera à l'animation de cet événement grandiose.

Les finalistes sont :

Vantage Data Centers, Omy Laboratoires, Technoscience Région métropolitaine Employeur de la diversité et de l'inclusion : LM Wind Power Canada Inc., L'Oréal Canada , Intact Assurance

LM Wind Power Canada Inc., L'Oréal , Intact Assurance Employeur innovant : Evol, Bombardier, Mouvement Desjardins

Evol, Bombardier, Mouvement Desjardins Employeur d'exception : Norda Stelo Inc., Agence dada, Médicom

Norda Stelo Inc., Agence dada, Médicom Employeur bâtisseur : Cogeco Inc., Médicom, Novo Groupe Conseil SST

« Je veux d'abord remercier toutes les entreprises qui ont soumis leur candidature. Nous avons eu énormément de dossiers de qualité : le choix n'a pas été facile. On sent que les employeurs sont enthousiastes à l'idée de partager leurs bons coups et qu'ils sont fiers de leur culture d'entreprise et des valeurs qu'ils véhiculent », se réjouit Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ.

Le jury de sélection était composé de :

M. Karl Blackburn , président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec

, président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec M me Isabelle Faucher , directrice des ressources humaines, HEC Montréal

, directrice des ressources humaines, HEC Montréal M me Nadine Hudon-Paquette , directrice principale distribution stratégique et communications, Intact Assurance

, directrice principale distribution stratégique et communications, Intact Assurance M. Hugo Lafontaine , directeur général, La Tribune

, directeur général, La Tribune M. Martin Lauzier , professeur titulaire en gestion des ressources humaines, Université du Québec en Outaouais (UQO)

, professeur titulaire en gestion des ressources humaines, Université du Québec en Outaouais (UQO) M me Manuelle Oudar, présidente-directrice générale, Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Manuelle Oudar, présidente-directrice générale, Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) M. Marc-André Roy, gouverneur émérite, Conseil du patronat du Québec

M. Maximilien Roy , directeur principal en politiques publiques pour le Canada , Amazon

Le Gala est rendu possible grâce à nos partenaires. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires majeurs : Intact Assurance, CNESST, Arcelor Mittal, Banque Royale, Hatch, Loto-Québec, Air Canada, Alliance de l'industrie touristique du Québec, CDPQ, Drakkar, Desgagnés, GardaWorld, Metro, Molson Coors, Technicolor et Transcontinental.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

