PRIX PROSPÈRE DU CPQ : DES EMPLOYEURS INSPIRANTS À L'HONNEUR

MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est fier de dévoiler aujourd'hui les finalistes des Prix PROSPÈRE 2025, qui récompensent chaque année des employeurs d'exception. Ces entreprises et organisations incarnent l'innovation, l'engagement social et la capacité de bâtir une prospérité durable pour le Québec. Les grands gagnants seront dévoilés lors du Gala PROSPÉRITÉ Québec, le 13 novembre prochain.

« Célébrer ces employeurs, c'est reconnaître la force de frappe de tout un Québec qui innove, qui inclut et qui bâtit. Nos finalistes sont de véritables moteurs de prospérité, et ils méritent que l'on mette en lumière leur contribution exceptionnelle », affirme Denis Deschamps, président du conseil d'administration du CPQ.

Les finalistes 2025 sont :

Catégorie PROSPÈRE Employeur bâtisseur - Grande entreprise

Bombardier

Dessercom

Groupe PhysioExtra

Catégorie PROSPÈRE Employeur de la diversité et de l'inclusion

BNP Paribas

Chaîne de travail adapté C.T.A

Énergir

Catégorie PROSPÈRE Employeur autochtone

Atikuss Canada

Bastien - Artisan autochtone

Catégorie PROSPÈRE Employeur d'exception - PME

Casacom

Cominar

Groupe TAQ

Catégorie PROSPÈRE Employeur innovant - SST et bien-être

Aluminerie Alouette

ArcelorMittal

Cordé Électrique

Catégorie PROSPÈRE Nouvel employeur

Kampus Média Inc.

Signé Sarah

Tout en pot

Le jury de sélection était composé de :

Andrée- Anne Desmeules , Directrice nationale, SST, GardaWorld

, Directrice nationale, SST, GardaWorld Anne-Marie Dontigny , Directrice par intérim, Communications, ArcelorMittal Mines et Infrastructures Canada

, Directrice par intérim, Communications, ArcelorMittal Mines et Infrastructures Canada Anne-Renée Meloche, Vice-présidente - Ressources humaines et communications, Groupe Meloche

Denis Deschamps , Président du conseil d'administration, CPQ

, Président du conseil d'administration, CPQ Isabelle Faucher , Directrice de la direction des ressources humaines, HEC Montréal

, Directrice de la direction des ressources humaines, HEC Montréal Katia Duchesneau , Première directrice relationnelle, Services financiers commerciaux, Marché autochtone - Québec, RBC

, Première directrice relationnelle, Services financiers commerciaux, Marché autochtone - Québec, RBC Manon Goudreault , Vice-Présidente, Marketing et Stratégie Clients, BCF Avocats d'affaires

, Vice-Présidente, Marketing et Stratégie Clients, BCF Avocats d'affaires Manon Poirier , Directrice générale, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

, Directrice générale, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés Marine Thomas , Rédactrice en chef, Les Affaires

, Rédactrice en chef, Les Affaires Violaine Paquette , Associée, Services-conseils, Entreprise, KPMG

Le CPQ remercie ses partenaires financiers pour la réalisation de l'évènement.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

