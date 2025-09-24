PRIX PROSPÈRE DU CPQ : DES EMPLOYEURS INSPIRANTS À L'HONNEUR
MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est fier de dévoiler aujourd'hui les finalistes des Prix PROSPÈRE 2025, qui récompensent chaque année des employeurs d'exception. Ces entreprises et organisations incarnent l'innovation, l'engagement social et la capacité de bâtir une prospérité durable pour le Québec. Les grands gagnants seront dévoilés lors du Gala PROSPÉRITÉ Québec, le 13 novembre prochain.
« Célébrer ces employeurs, c'est reconnaître la force de frappe de tout un Québec qui innove, qui inclut et qui bâtit. Nos finalistes sont de véritables moteurs de prospérité, et ils méritent que l'on mette en lumière leur contribution exceptionnelle », affirme Denis Deschamps, président du conseil d'administration du CPQ.
Les finalistes 2025 sont :
Catégorie PROSPÈRE Employeur bâtisseur - Grande entreprise
- Bombardier
- Dessercom
- Groupe PhysioExtra
Catégorie PROSPÈRE Employeur de la diversité et de l'inclusion
- BNP Paribas
- Chaîne de travail adapté C.T.A
- Énergir
Catégorie PROSPÈRE Employeur autochtone
- Atikuss Canada
- Bastien - Artisan autochtone
Catégorie PROSPÈRE Employeur d'exception - PME
- Casacom
- Cominar
- Groupe TAQ
Catégorie PROSPÈRE Employeur innovant - SST et bien-être
- Aluminerie Alouette
- ArcelorMittal
- Cordé Électrique
Catégorie PROSPÈRE Nouvel employeur
- Kampus Média Inc.
- Signé Sarah
- Tout en pot
Le jury de sélection était composé de :
- Andrée-Anne Desmeules, Directrice nationale, SST, GardaWorld
- Anne-Marie Dontigny, Directrice par intérim, Communications, ArcelorMittal Mines et Infrastructures Canada
- Anne-Renée Meloche, Vice-présidente - Ressources humaines et communications, Groupe Meloche
- Denis Deschamps, Président du conseil d'administration, CPQ
- Isabelle Faucher, Directrice de la direction des ressources humaines, HEC Montréal
- Katia Duchesneau, Première directrice relationnelle, Services financiers commerciaux, Marché autochtone - Québec, RBC
- Manon Goudreault, Vice-Présidente, Marketing et Stratégie Clients, BCF Avocats d'affaires
- Manon Poirier, Directrice générale, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés
- Marine Thomas, Rédactrice en chef, Les Affaires
- Violaine Paquette, Associée, Services-conseils, Entreprise, KPMG
À propos du CPQ :
Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca
