NOUVELLE VISION ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT - DES INTENTIONS PROMETTEUSES, MAIS DES CONDITIONS ESSENTIELLES DOIVENT ÊTRE RÉUNIES POUR ASSURER LE SUCCÈS

BEAUHARNOIS, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille favorablement plusieurs éléments de la nouvelle vision économique présentée aujourd'hui par le premier ministre François Legault et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette.

Le CPQ partage l'objectif de renforcer l'autonomie économique du Québec, de saisir les opportunités mondiales et de positionner le Québec dans les secteurs stratégiques de l'énergie, des minéraux critiques et de la défense, de même qu'en innovation.

« La vision présentée aujourd'hui trace une direction intéressante pour le Québec, et nous partageons pleinement l'objectif de renforcer notre autonomie économique. En revanche, la réussite de cette vision dépend d'un élément incontournable : la disponibilité de la main-d'œuvre. Le Québec fait face à un manque structurel de travailleurs qui touche tous les secteurs et toutes les régions, et qui risque de freiner les investissements annoncés » déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

Le CPQ réitère par ailleurs l'importance pour les entreprises que le gouvernement agisse au niveau de la réglementation et de la fiscalité de celles-ci.

« La lourdeur réglementaire et administrative actuelle est plus imposante qu'ailleurs et plombe la compétitivité de toutes les entreprises d'ici. Si la voie rapide qu'annonce aujourd'hui le gouvernement peut aider à concrétiser des projets d'importance pour le Québec, c'est tout l'environnement d'affaire qui mérite d'être revu pour permettre à toutes nos entreprises, petites et grandes, à créer davantage de richesse » ajoute Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du CPQ.

Enfin, le CPQ rappelle qu'il faut garder le cap sur la transition verte. Ce virage, notamment énergétique, permettra au Québec de se démarquer en renforçant son principal avantage comparatif au niveau des énergies renouvelables.

