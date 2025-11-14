GALA PROSPÉRITÉ QUÉBEC : DES EMPLOYEURS QUI RÉINVENTENT LA PROSPÉRITÉ

MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Hier soir, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) tenait son Gala PROSPÉRITÉ Québec, réunissant près de 500 acteurs du milieu des affaires. Sous la présidence d'honneur de Mapi Mobwano et Stéphane Brochu, respectivement PDG d'ArcelorMittal Mines Infrastructure Canada et PDG d'ArcelorMittal Produits longs Canada, les prix PROSPÈRE ont une fois de plus mis de l'avant des organisations de partout au Québec qui font rayonner l'innovation de leurs équipes.

« Derrière chacun de ces prix, il y a des dirigeants, des talents et des organisations qui font des choix courageux pour transformer notre économie. Ce sont ces réussites humaines et collectives que nous voulons faire briller ce soir. Félicitations aux lauréats et lauréates, mais aussi à toutes les entreprises qui, par leur leadership, contribuent chaque jour à un Québec plus prospère », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

La soirée a également été marquée par la présence de plusieurs dignitaires et décideurs publics qui occupent un rôle clé dans les enjeux économiques de l'heure, dont le ministre fédéral du Commerce intérieur, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, Dominic LeBlanc, ainsi que la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec Christine Fréchette.

Leur participation témoigne de l'importance de ce dialogue entre décideurs politiques, leaders économiques et représentants des communautés pour bâtir une prospérité durable au Québec.

Lauréats des Prix PROSPÈRE 2025

Prix PROSPÈRE Nouvel employeur : Kampus Média

: Kampus Média Prix PROSPÈRE Employeur innovant - SST et bien-être : Ex aequo Aluminerie Alouette et Cordé électrique

: Aluminerie Alouette et Cordé électrique Prix PROSPÈRE Employeur diversité et inclusion : Chaîne de travail adapté C.T.A.

: Chaîne de travail adapté C.T.A. Prix PROSPÈRE Employeur d'exception - PME : Groupe TAQ

: Groupe TAQ Prix PROSPÈRE Employeur autochtone : Bastien - Artisan Autochtone

: Bastien - Artisan Autochtone Prix PROSPÈRE Employeur bâtisseur - Grande entreprise : Bombardier

Valoriser le leadership féminin en entrepreneuriat

Puisque l'entrepreneuriat féminin est en plein ressort, deux bourses Hermante Ayotte ont été remises à nouveau à des entrepreneures dont le parcours se démarque par l'audace et la persévérance :

Mme Maggy-Nadyne Lamarche , présidente et fondatrice de Béké-bobo

, présidente et fondatrice de Béké-bobo Mme Emmanuelle Fournier Chouinard, directrice générale et fondatrice de Humanimal

Le CPQ tient à remercier ses partenaires financiers pour la réalisation de l'évènement.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.

