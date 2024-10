PRIX PROSPÈRE DU CPQ : DES EMPLOYEURS D'EXCEPTION NOMINÉS

MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) dévoile aujourd'hui les finalistes des Prix Prospère. Au terme d'un processus de délibération du jury, les finalistes ont été sélectionnés selon les différentes catégories des Prix. Les grands gagnants seront connus lors du Gala Prospérité Québec le 7 novembre prochain.

« À chaque année, il me fait extrêmement plaisir de souligner, à travers notre gala, les réalisations d'entreprises qui se sont démarquées sous plusieurs volets. Les partenaires de notre événement se joignent également à moi pour célébrer les finalistes qui font la fierté du Québec », se réjouit Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ.

Les finalistes sont :

- Catégorie PROSPÈRE Nouvel employeur

APIHS

Orfée Subventions

Les entreprises Solem

- Catégorie PROSPÈRE Employeur innovant

Hatch Ltée

ArcelorMittal Produits longs Canada

PhysioExtra

- Catégorie PROSPÈRE Employeur de la diversité et de l'inclusion

Metro Richelieu Inc.

Produits forestiers Résolu

Groupe Banque TD

Ressource de réinsertion Le Phare

- Catégorie PROSPÈRE Employeur d'exception

ADM Aéroport de Montréal

ArcelorMittal Produits longs Canada

Hatch Ltée

- Catégorie PROSPÈRE Employeur bâtisseur

Ubisoft

Beneva

PhysioExtra

- Catégorie PROSPÈRE Employeur autochtone

Abenaki aventure

Musée des Abénakis

Société immobilière SIRCAAP

Le jury de sélection était composé de :

M. Karl Blackburn , Président et chef de la direction, CPQ;

, Président et chef de la direction, CPQ; M me Isabelle Faucher , Directrice des ressources humaines, HEC;

Directrice des ressources humaines, HEC; M. Jean-François Héroux, gestionnaire, Développement économique et politiques publiques, Amazon;

gestionnaire, Développement économique et politiques publiques, Amazon; M. Mapi Mobwano, PDG, ArcelorMittal Mines et Infrastructures Canada

PDG, ArcelorMittal Mines et Infrastructures Canada M. David Rheault , vice-président, Relations avec les gouvernements et les collectivités, Air Canada;

vice-président, Relations avec les gouvernements et les collectivités, Air Canada; M. Marc-André Roy , Gouverneur, CPQ;

, Gouverneur, CPQ; M me Marie-Christine Tremblay , Responsable - Communications et Projets stratégiques, Commission de développement économique des Premières Nations du Québec (CDEPNQL);

Responsable - Communications et Projets stratégiques, Commission de développement économique des Premières Nations du Québec (CDEPNQL); Mme Alice Wu , présidente, Groupe Boda.

Le CPQ tient à remercier ses partenaires financiers pour la réalisation de l'évènement.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

