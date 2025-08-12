LE CPQ SONNE L'ALARME FACE À UN POSSIBLE CONFLIT DE TRAVAIL CHEZ AIR CANADA

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Alors que les négociations entre Air Canada et ses agents de bord sont dans une impasse, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) demeure très préoccupé par la possibilité d'un arrêt de travail.

« L'impasse dans les négociations chez Air Canada, à la veille d'un possible avis de grève ou de lock-out, menace directement notre économie : tourisme paralysé, mobilité compromise, commerce international freiné. Dans un contexte économique fragile, nous ne pouvons pas nous permettre un tel choc. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre, le gouvernement fédéral doit intervenir pour éviter un nouveau conflit de travail dans le secteur des transports », déclare Marie-Claude Perreault, présidente et cheffe de la direction par intérim du CPQ.

