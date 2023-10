PRIX PROSPÈRE DU CPQ : DES EMPLOYEURS D'EXCEPTION NOMINÉS

MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) dévoile aujourd'hui les finalistes de chacune des catégories des Prix Prospère. Au terme d'un processus de délibération du jury, les finalistes ont été sélectionnés selon les 5 différentes catégories des Prix. Les grands gagnants seront connus lors du Gala Prospérité Québec le 25 octobre prochain devant quelque 500 représentants du milieu des affaires.

« Le Gala Prospérité Québec est une occasion annuelle pour le CPQ et ses partenaires d'illustrer les employeurs d'exception du Québec. C'est toujours un honneur pour moi d'accueillir les finalistes lors de l'évènement et c'est une façon tangible de redonner au monde de l'entrepreneuriat du Québec. », se réjouit Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ.

Les finalistes sont :

Catégorie PROSPÈRE Nouvel Employeur Obeo biogas Iris + Arlo Eugeria

Catégorie PROSPÈRE Employeur Innovant Zú Pattes Câlins inc. Cascades inc.

Catégorie PROSPÈRE Employeur de la Diversité et de l'Inclusion Metro inc. Produits forestiers Résolu Intact Corporation financière

Catégorie PROSPÈRE Employeur d'Exception Hatch Ltée UAP Inc. Metro inc.

Catégorie PROSPÈRE Employeur Bâtisseur HEC Montréal Microcrédit Montréal Kruger inc.



Le jury de sélection était composé de :

M. Karl Blackburn , président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec

, président et chef de la direction, Conseil du patronat du Québec Mme Isabelle Faucher , directrice des ressources humaines, HEC Montréal

, directrice des ressources humaines, HEC Montréal Mme Manuelle Oudar , présidente-directrice générale, Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

, présidente-directrice générale, Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) M. Marc-André Roy , gouverneur émérite, Conseil du patronat du Québec

, gouverneur émérite, Conseil du patronat du Québec M. Maximilien Roy , directeur principal en politiques publiques pour le Canada , Amazon

Le CPQ tient à remercier ses partenaires financiers pour la réalisation de l'évènement : Amazon, CNESST, ArcelorMittal, RBC et Québecor.

