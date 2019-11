Prix performance Québec : La Société de transport de Laval (STL) reçoit la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec pour la qualité de sa gestion et pour sa performance globale

« À la STL, la qualité fait partie de l'ADN de l'entreprise depuis des années. Récipiendaire d'une Grande mention en 2015, notre organisation fait figure d'exemple à bien des niveaux, qu'il s'agisse d'innovation, d'amélioration de l'expérience client ou encore de pratiques internes. Grâce à cette haute distinction reçue aujourd'hui, la STL est, une fois de plus, récompensée pour sa performance et ses initiatives qui participent à faire de notre ville un leader reconnu en mobilité durable », a indiqué M. Morasse.

« Le Prix performance Québec vient récompenser le travail des quelque 1000 employés de la STL qui se mobilisent au quotidien pour contribuer à la mise en place d'une gestion performante et de qualité. Notre objectif continu est de viser les meilleures pratiques qui nous permettront, en bout de ligne, d'offrir à notre clientèle lavalloise un service à la hauteur de leurs besoins. Avec cette reconnaissance, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie pour continuer d'offrir le meilleur du transport collectif au Québec », a déclaré M. Picard.

L'amélioration continue : partie intégrante de la culture STL

Depuis la mise en place du comité interne Défi qualité en 2001, la STL et ses employés n'ont cessé de progresser en matière d'amélioration continue et ont fait de cette pratique leur fer de lance. La création du programme de compensation unique au Canada Garantie qualité STL, bonifié en 2017 sous le nom d'Engagement qualité (EQ) en est un exemple éloquent.

Jumelée au programme EQ, la démarche d'amélioration continue de la STL a permis ces dernières années de raffiner les pratiques internes et de réaffirmer l'orientation client dans chaque direction, particulièrement dans les secteurs de l'exploitation, de l'entretien, des infrastructures et du service à la clientèle.

La STL primée plusieurs fois cette année

Cette prestigieuse distinction s'ajoute à d'autres reconnaissances importantes qui sont venues récemment récompenser les efforts de la Société de transport de Laval en matière de transport collectif.

En avril 2019, elle recevait le Prix transport collectif de l'AQTr (Association québécoise des transports) pour son projet pilote de paiement à bord par carte de crédit.

À l'automne 2019, la Société a obtenu une distinction honorifique de l'organisme Jalon MTL en se voyant remettre un Prix Jalon de la mobilité dans la catégorie Coup de cœur du jury pour tout son historique en matière d'innovation.

Enfin, ce mois-ci, l'ACTU (Association canadienne du transport urbain) décernait à la STL le Prix de leadership des entreprises - catégorie Communications-marketing - pour sa nouvelle image de marque.

« Le Prix performance reçu aujourd'hui nous donne l'envie de poursuivre le travail entamé et surtout de continuer à nous dépasser dans les différents champs d'expertise que nous exerçons. Qu'il s'agisse d'électrification de notre parc d'autobus, d'amélioration de service ou encore d'agrandissement de notre garage, nous sommes à un point tournant en matière de transport collectif à Laval. De beaux défis attendent nos équipes et nous allons tout mettre en œuvre pour continuer de rendre le transport en commun hors du commun », de conclure M. Morasse.

À propos de la Société de transport de Laval

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes au monde grâce à des projets comme le premier autobus de 40 pieds entièrement électrique à rouler en Amérique du Nord et à son système d'information aux voyageurs qui fournit à ses clients, depuis 2010, l'horaire des prochains passages de ses autobus en temps réel. En 2017, la STL a relancé son programme Engagement qualité STL, une garantie de service à la clientèle unique au pays. La même année, elle a également été la première société de transport au Canada à accepter le paiement par carte de crédit à bord de ses autobus. www.stl.laval.qc.ca.

