Prix performance Québec - Douze organisations québécoises honorées

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Douze organisations québécoises s'étant démarquées par la qualité de leur gestion ainsi que par leur performance globale ont été récompensées lors de la remise des Prix performance Québec (PPQ). L'événement se déroulait aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal à l'occasion de la 30e édition du Salon sur les meilleures pratiques d'affaires.

Ainsi, CMP solutions mécaniques avancées (Châteauguay) et Locweld (Candiac) ont remporté une Grande Mention. Dans la catégorie Mention, les six organisations lauréates sont : Logistik Unicorp (Saint-Jean-sur-Richelieu), Groupe GCL Canada (Montréal), Centre de métallurgie du Québec (Trois-Rivières), Garantie de construction résidentielle (Montréal), Greenfield global Québec (Varennes) et Groupe ABS (Saint-Rémi). Finalement, les entreprises suivantes ont reçu une Distinction régionale : Vooban (Québec), Pélican international (Laval), Lexum (Montréal) et NFOE (Montréal).

Les PPQ reconnaissent les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête de l'excellence. Toutes ces organisations ont en commun l'application des principes de qualité totale et la mise en œuvre des meilleures pratiques d'affaires au sein de l'ensemble de leurs fonctions et à tous les niveaux de gestion. Les PPQ sont attribués à partir d'un modèle d'évaluation de classe mondiale.

Citations :

« Au Québec, on a la chance de pouvoir compter sur des organisations déterminées à mettre l'innovation et la performance au service de leur succès. Les entreprises lauréates des Prix performance Québec en sont la preuve. Leur ambition et leur goût du dépassement en font de véritables modèles pour notre écosystème d'entrepreneuriat. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Nous sommes fiers de rendre hommage à des organisations qui se démarquent en s'investissant pleinement dans une démarche d'amélioration continue de leur performance. Des modèles d'excellence émergent dans toutes les régions, au plus grand bénéfice de l'économie québécoise. Ces organisations constituent une source d'inspiration pour l'ensemble de notre communauté. »

Nadine Côté, présidente du conseil d'administration du Mouvement québécois de la qualité

Faits saillants :

Les PPQ constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance globale.

Le Mouvement québécois de la qualité https://www.qualite.qc.ca/est un vaste réseau d'entreprises et de ressources partageant le même défi : accroître la compétitivité et la productivité des organisations du Québec. Organisme sans but lucratif, sa mission est d'accompagner celles-ci dans l'exploration, l'implantation et la mise en commun des meilleures pratiques d'affaires afin qu'elles deviennent toujours plus performantes dans leurs secteurs d'activité.

Chaque année depuis 1993, le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires permet à plus de 3 000 chefs d'entreprise et intervenants économiques du Québec de s'inspirer des projets d'amélioration continue et d'innovation présentés à l'occasion de cet événement unique.

L'appel de candidatures pour les PPQ 2023 est déjà en cours. Les organisations intéressées peuvent dès maintenant s'informer et vérifier leur admissibilité pour l'accompagnement à la rédaction de leur candidature. Elles ont jusqu'au 9 février 2023 pour remplir le formulaire de mise en candidature et jusqu'au 9 mars 2023 pour déposer leur dossier de candidature.

