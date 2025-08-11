OTTAWA, ON, le 11 août 2025 /CNW/ - Les membres de services policiers jouent un rôle essentiel dans la sécurité de nos collectivités, notamment par leur travail novateur visant à soutenir et à outiller les jeunes qui entrent en contact avec système de justice pénale. Le ministère de la Justice est fier de collaborer avec l'Association canadienne des chefs de police (ACCP) et l'Association canadienne des policiers pour annoncer le lauréat du Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice pour les jeunes du ministre de la Justice de 2025.

Hier, lors du sommet annuel de l'ACCP, au nom de Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, Ruby Sahota, secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité), a décerné le prix au Service de police de l'agglomération de Longueuil, au Québec, pour son travail exceptionnel dans le cadre du projet Groupe Contact. Ce prix permet de reconnaître les projets menés par la police qui vont au-delà du système judiciaire officiel et qui incarnent l'esprit de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Le projet Groupe Contact est un programme d'intervention communautaire auprès des jeunes, qui tient compte des traumatismes et soutient les jeunes de 12 à 17 ans qui sont entrés en contact avec le système de justice pénale ou qui risquent d'y avoir affaire. Le projet favorise l'épanouissement des jeunes plutôt que les comportements néfastes grâce à des plans d'intervention personnalisés pour chaque jeune. Groupe Contact organise des ateliers en milieu scolaire, des programmes de sensibilisation, des camps d'été et des activités sportives afin d'encourager les jeunes à réaliser leur plein potentiel. Il est composé d'une équipe interdisciplinaire de membres de services policiers, d'analystes de la criminalité et de personnes formées au conseil auprès des jeunes, qui travaillent avec des partenaires communautaires afin de garantir que les jeunes de Longueuil profitent d'un soutien et de ressources qui leur permettront de réussir.

Lauréat de cette année, le Service de police de l'agglomération de Longueuil recevra un financement de 10 000 dollars provenant du Fonds du système de justice pour les jeunes afin d'appuyer son travail dans le cadre du projet Groupe Contact. Le ministère de la Justice est fier de souligner le travail novateur de ses partenaires et félicite le lauréat de cette année.

« Félicitations au Service de police de l'agglomération de Longueuil pour son travail exceptionnel dans le cadre du projet Groupe Contact. Partout au pays, des fonctionnaires, des membres de services policiers, des juristes, des juges et des groupes communautaires travaillent en partenariat afin de prévenir la criminalité chez les jeunes tout en assurant l'équité et l'efficacité du système de justice pénale pour les jeunes. Le projet Groupe Contact s'avère un excellent exemple de cette collaboration et du travail novateur nécessaire à la réussite des jeunes au sein de nos collectivités. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r., député de Nova-Centre

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Je tiens à féliciter le Service de police de l'agglomération de Longueuil pour son travail novateur visant à soutenir et à outiller les jeunes. Le projet Groupe Contact va au-delà du système judiciaire officiel et contribue à la sécurité de nos collectivités en offrant aux jeunes des interventions personnalisées axées sur la compassion et la diversité culturelle. »

L'honorable Ruby Sahota, députée de Brampton-Nord--Caledon

Secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité)

« En tant que responsables de la police, nous devons promouvoir des solutions qui tiennent compte du potentiel des jeunes et des services de soutien qui leur sont nécessaires. Les solutions de rechange au système de justice officiel ne sont pas laxistes envers la criminalité -- elles constituent une justice éclairée. Cette année, l'ACCP est fière de se joindre au ministère de la Justice afin de rendre hommage au Service de police de l'agglomération de Longueuil pour son programme Groupe Contact -- une initiative efficace axée sur la prévention et la mobilisation concrète. En instaurant un climat de confiance, en offrant une intervention précoce et personnalisée et en encadrant les jeunes avec les bonnes personnes, ce programme permet de les détourner du système de justice et de les orienter vers des liens communautaires durables. »

Commissaire Tom Carrique

Président de l'Association canadienne des chefs de police

« Partout au pays, les services policiers de première ligne élaborent des approches communautaires novatrices afin de mieux soutenir les jeunes à risque. Le programme Groupe Contact témoigne parfaitement de ce leadership en action, réunissant des membres en uniforme du corps policier, des spécialistes du civil et des partenaires communautaires afin de répondre aux besoins des jeunes sur leur terrain avec compassion et sensibilité culturelle. L'Association canadienne des policiers est fière de représenter le personnel dévoué du Service de police de l'agglomération de Longueuil et de souligner l'importance de son travail en lui décernant le Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice pour les jeunes du ministre de la Justice de cette année. »

Tom Stamatakis

Président de l'Association canadienne des policiers

Faits en bref

Le Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice pour les jeunes du ministre de la Justice permet de reconnaître des membres de services policiers et d'autres personnes participant à des initiatives menées par la police qui, individuellement ou en équipe, élaborent des approches novatrices ou des pratiques prometteuses allant au-delà du système judiciaire officiel dans leur intervention auprès des jeunes ayant affaire à la justice.

Le prix est décerné en collaboration avec l'Association canadienne des chefs de police et l'Association canadienne des policiers.

